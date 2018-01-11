Tunceli'de teröristlere kış darbesi

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye İlçemiz kırsalında yapılan operasyonda mağara içerisinde 33 adet büyük tüp, 84 adet pil bloğu,1 adet jeneratör, 1 adet akü, 8 adet tüplü ocak, 15 adet leşger kıyafeti, 25 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 1 adet televizyon, 100 metre kablo, 50 adet gaz lambası, 21 adet battaniye, 10 adet büyük naylon, 20 adet branda, 400 metre ip, 4 adet balyoz, 2 adet kazma, 5 adet kürek, 5 kilogram çivi, 3 adet testere, 50 kilogram tütün, 3 bin paket sargı bezi, 2 bin paket sigara kağıdı, 2 adet merdiven, 3 adet su termosu, 6 adet mutfak rafı, 20 adet tencere, 50 adet soba borusu ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Fatma Çıray

