Diğer
Kategoriler

Tunceli'de teröristlere kış darbesi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir mağarada teröristlerin kullandığı jeneratör, televizyon, 33 adet tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide teröristlere kış darbesi

11 Ocak 2018 23:14
Tunceli'de teröristlere kış darbesi - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye İlçemiz kırsalında yapılan operasyonda mağara içerisinde 33 adet büyük tüp, 84 adet pil bloğu,1 adet jeneratör, 1 adet akü, 8 adet tüplü ocak, 15 adet leşger kıyafeti, 25 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 1 adet televizyon, 100 metre kablo, 50 adet gaz lambası, 21 adet battaniye, 10 adet büyük naylon, 20 adet branda, 400 metre ip, 4 adet balyoz, 2 adet kazma, 5 adet kürek, 5 kilogram çivi, 3 adet testere, 50 kilogram tütün, 3 bin paket sargı bezi, 2 bin paket sigara kağıdı, 2 adet merdiven, 3 adet su termosu, 6 adet mutfak rafı, 20 adet tencere, 50 adet soba borusu ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. 

Fatma Çıray
 

Etiketler: terör, Tunceli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç