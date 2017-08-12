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Tunceli'deki çatışmada yaralan askerlerden 1'i şehit oldu

Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışma da yaralanan 3 askerden 1'i şehit oldu.

Tuncelideki çatışmada yaralan askerlerden 1i şehit oldu

12 Ağustos 2017 09:01

Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerinden helikopterlerle alınarak Elazığ'a getirildi. Askerlerden 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir asker ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü bildirildi.

Kamil Cankılıç 

 


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