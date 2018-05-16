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Tünelde korkunç kaza: Turistler ölümden döndü

Antalya’nın Alanya ilçesi 1'nci tünel içerisinde turistleri taşıyan tur midibüsüne başka bir midibüs çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tünelde korkunç kaza: Turistler ölümden döndü

16 Mayıs 2018 18:28

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya D400 Karayolu üzeri 1'nci tünel içerisinde meydana geldi. Alanya yönünden Antalya yönüne giden Mustafa Kellecioğlu yönetimindeki 14 EF 776 plakalı pazar malzemesi yüklü midibüs, aynı yönde seyir eden ve içerisinde çok sayıda Rus uyruklu turistin bulunduğu 07 FNU 97 plakalı Tur Midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kellecioğlu kabininde sıkıştı. Sürücü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından midibüs içerisinden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turistler ise uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. Polis tarafından sakinleştirilen turistler midibüse tekrar bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

 

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