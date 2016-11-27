Kaza, bugün gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bornova istikametinden Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Yaşar Kılınç (23) idaresindeki 34 NF 3659 plakalı otomobil, Fethi Kumaşoğlu yönetimindeki 34 JA 6724 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün henüz belirlenemediği 35 KB 4688 plakalı otomobil de diğer iki araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yararlanan Yaşar Kılınç, aynı otomobilde bulunan 20 yaşındaki Anıl Şen ile 19 yaşındaki Doğukan Odabaş, kamyonet sürücüsü Kumaşoğlu ve isim belirlenemeyen diğer sürücüyü çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Anıl Şen ve Doğukan Odabaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan tünel, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Abdülaziz Baydilli