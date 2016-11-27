Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tünelde zincirleme trafik kazası: 2’si ağır 5 yaralı

Tünelde zincirleme trafik kazası: 2’si ağır 5 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Tünelde zincirleme trafik kazası: 2si ağır 5 yaralı

27 Kasım 2016 08:14
Tünelde zincirleme trafik kazası: 2’si ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bornova istikametinden Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Yaşar Kılınç (23) idaresindeki 34 NF 3659 plakalı otomobil, Fethi Kumaşoğlu yönetimindeki 34 JA 6724 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün henüz belirlenemediği 35 KB 4688 plakalı otomobil de diğer iki araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yararlanan Yaşar Kılınç, aynı otomobilde bulunan 20 yaşındaki Anıl Şen ile 19 yaşındaki Doğukan Odabaş, kamyonet sürücüsü Kumaşoğlu ve isim belirlenemeyen diğer sürücüyü çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Anıl Şen ve Doğukan Odabaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan tünel, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Abdülaziz Baydilli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç