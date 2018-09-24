Tüplü doğalgaz protestosu

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahalle sakinleri yıllardan beri bekledikleri doğalgazın hala gelmemesini evlerinde kullandıkları tüplerle protesto etti. 13 kilometrelik sahili ile yaz aylarının önemli tatil yerlerinden olan Kurşunlu, Kumsaz ve Gençali mahallesinde yaşayan vatandaşlar bir an önce doğalgaza kavuşmak istiyor. Kurşunlu'da 6 bin, Gençali de ise 7 binden fazla konutun doğalgazı verecek şirketten kaynaklı gaza kavuşamadığını dile getiren vatandaşlar, 200 hanelik mahallelerde doğalgazın olduğunu dile getirdiler.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Ormancılar, “Hangi çağda yaşadığımızı bizde bilmiyoruz. 13 kilometre sahili ile Kumsaz'dan, Altıntaş'a kadar sahili, toplam 12 bin konutu olan 3 mahalleyiz. 200 hanelik komşu mahallemizde doğalgaz var, bizde yok. Doğalgaz şirketine gidiyoruz, bizi oyalıyor. Biz insan değil miyiz? 2019'da gelecek dediler, şimdi kriz var diyorlar. Kriz dünyada var. Sen şirketsin yapmıyorsan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş söz verdi. Bursagaz'ı Gündoğdu köyünden getireceğini söyledi. Milletvekillerimden, bakanlarımdan, Cumhurbaşkanımdan bize yardımcı olmalarını talep ediyorum” dedi.

Gençali Köy Muhtarı Mürüvvet Günay 2018 yılında çalışmalara başlanacağının sözünü aldıklarını belirterek, “2019'da doğalgaza kavuşacaksınız' diye söylediler. Bizim mahallemizde 7 bin 60 abonemiz var ve bu günden güne artıyor. Buradaki esnaf da hep tüplerle işlerini yürütmeye çalışıyor. Mutfakta, banyoda insanlarımız sürekli tüp kullanıyorlar. Bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Kurşunlu'da bir revizyon sıkıntısı olduğunu söylendi. Onun da çözüldüğü an çalışmalara başlanacak denildi. Hala bekliyoruz” diye konuştu.

Bir vatandaş ise, “10 yıldır, ha öbür sene ha öbür sene diye diye bizi oyalıyorlar. Bu işi hallederse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş halleder. Gerekirse Cumhurbaşkanına kadar gideceğiz” dedi.

35 yıldır doğalgaz bekleyen bir diğer vatandaş da, “35 yıldır ben burada oturuyorum. 35 yıldır tüplerle yaşıyoruz. Doğalgaz niye gelmiyor. Vatandaş ağlayarak sızlayarak mı getirecekler bunu. Biz burada mahzun çocuklar mıyız” şeklinde konuştu.

Hurşit Topal - Samet Doğru