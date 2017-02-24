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Turaç kuşları doğaya bırakıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 14 turaç kuşu doğaya bırakıldı.

Turaç kuşları doğaya bırakıldı

24 Şubat 2017 16:35
Turaç kuşları doğaya bırakıldı - Tıkla İzle

Silopi’de, 7 Şubat’ta ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bir vatandaşın evinde 14 turaç kuşu bulmuştu. Kuşlara el koyan ekipler, vatandaşa 9 bin TL idari para cezası kesmişti. Kuşlar, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra bugün Irak sınırına sıfır noktadaki Kapılı köyünde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık bir ay önce Silopi’nin bir köyünden almış olduğumuz 14 tane turaç kuşuna koruma altına aldık. Kanatları kesik olduğu için yaklaşık bir aydır Şırnak’ta tedavisini ve bakımlarını yapıyorduk. Bunlar uçabilecek düzeye ulaştığında getirip Silopi ilçesinde yaşam alanlarına bıraktık. Turaç kuşları yaban türleridir. Bunların herhangi bir şekilde doğadan alınmaları yasaktır. Vatandaşlarımızdan talebimiz, yaban hayvanlarını gördükleri zaman, yaralı bir şekilde de olabilir veya bir şekilde kendi bağ ve bahçelerine zarar vermek içinde gelmiş olabilir bize bildirmeleridir” dedi.

Ayaz Müldür 

Etiketler: turaç kuşu


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