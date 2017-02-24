Silopi’de, 7 Şubat’ta ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bir vatandaşın evinde 14 turaç kuşu bulmuştu. Kuşlara el koyan ekipler, vatandaşa 9 bin TL idari para cezası kesmişti. Kuşlar, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra bugün Irak sınırına sıfır noktadaki Kapılı köyünde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık bir ay önce Silopi’nin bir köyünden almış olduğumuz 14 tane turaç kuşuna koruma altına aldık. Kanatları kesik olduğu için yaklaşık bir aydır Şırnak’ta tedavisini ve bakımlarını yapıyorduk. Bunlar uçabilecek düzeye ulaştığında getirip Silopi ilçesinde yaşam alanlarına bıraktık. Turaç kuşları yaban türleridir. Bunların herhangi bir şekilde doğadan alınmaları yasaktır. Vatandaşlarımızdan talebimiz, yaban hayvanlarını gördükleri zaman, yaralı bir şekilde de olabilir veya bir şekilde kendi bağ ve bahçelerine zarar vermek içinde gelmiş olabilir bize bildirmeleridir” dedi.

Ayaz Müldür