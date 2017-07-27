Turgutlu'da iki köy boşaltıldı

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve Bayındır-Ödemiş-Turgutlu arasında etkili olan yangın, Turgutlu ilçesinin Kabaçınar-Karaköy köylerini etkisi altına aldı. Bu köylerdeki vatandaşlar çevre köylere ve Turgutlu ilçesindeki yurtlara tahliye edildi.

Bayındır’ın Kızılkeçili ve Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lutüflar mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın halen söndürülemedi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Turgutlu ilçesi sınırlarına geldi. Yangından kaynaklanan yoğun duman bulutu Karaköy ve Kabaçınar mahallelerinde yoğun şekilde hissedildi. Köy halkı otobüslerle çevre köylere ve Turgutlu’daki yurtlara tahliye edilmeye başlandı.

Bölgeye Turgutlu Kaymakam Vekili Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Erdoğdu, "Ekiplerimiz yangınla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar, köylerimizde zarar gören ev ve vatandaşımız yok. Donanımlı bir şekilde bölgedeyiz, yangınla mücadelemiz devam ediyor. Köye yaklaştığı bölgeler var ama zarar riski olan bölgelerde tahliye yapıldı" dedi.

İlker Uyar