Turizmcilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tatil teşekkürü

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Bakanlar Kurulu’nun Kurban Bayramı tatilini 10 gün olarak açıklamasını değerlendirdi. Ayık, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu tarafından 10 gün olarak açıklamasının turizmciler tarafından sevinçle karşılandığını kaydetti. Hükümete teşekkür eden Ayık, “Çok olumlu bir karar çıktı ve turizme büyük katkısı olmasını bekliyoruz. Sezonu kapatmadan yılın en uzun tatili olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu fırsatı değerlendirecek. Farklı alternatiflerle tatil planlamalarını rahat şekilde tapacaklar. Aynı zamanda dini vecibelerini yerine getirmeleri için zamanları olacak. Akraba ziyaretlerini ve diğer etkinliklerini bu 10 gün içinde yapabilecekler” diye konuştu.

"Kıyı bölgelerine 500 bin ziyaretçi bekleniyor"

10 günlük tatilde Türkiye’nin her noktasında seyahat olacağını dile getiren Osman Ayık, “ Yaklaşık turistik tesislerde 500 bin civarında iç Pazar müşterisinin konaklamasını bekliyoruz. Toplamdaki turizm hareketi milyonları bulacak. Tüm şehirlerden karşılıklı seyahat olacak. Türkiye’nin her yerinde bayram tatili süresince ciddi hareketlilik yaşanacak” diye konuştu.

"Yüzde 100 doluluk"

Kıyı bölgelerindeki tüm tesislerde doluluk oranının yüzde 100’ü bulduğunun altını çizen Başkan Ayık, “İstanbul’da da ciddi Orta Doğu hareketlenmesi var. Bu yoğunluğun kıyı bölgelerimizde dahil eylül ayının ortalarına kadar sürmesini bekliyoruz” dedi.

10 günlük tatili herkesin kullanmasını gerektiğini vurgulayan Ayık, tüm Türkiye’nin gelecek Kurban Bayramı’nı kutladı.

İsa Akar-Adem Akalan