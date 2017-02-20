Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından Ege sularında hareketli günler yaşanmaya başladı. 23 gündür Kardak Kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri bugün bölgede görülmedi. Zaman zaman kovalamacaların yaşandığı bölgede bugün ise sessizlik hakim oldu.

Türk askeri 24 saat nöbet tutuyor

Akar’ın Kardak ziyaretinin ardından yaşanan gerginlik dün hat safhaya çıkarak yaklaşım 4 saat boyunca Türk ve Yunan askerleri arasında bot dalaşı yaşandı. Birçok kez sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekiplerine müdahale gecikmedi. Birçok kez telsizden yapılan uyarılara rağmen Türk karasularından çıkmayan Yunan askerleri Türk sahil güvenlik ekiplerince kovalandı. Yaşanan gerginliğin ardından Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşan Türk sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca bölgede devriye atarak bekleyişlerini sürdürdü. Kardak kayalıklarının arka kısmında bulunan ada yakınlarında ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibi devriye attı. Daha sonra gözden kaybolan Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgeye uğramadı.

Eren Ayhan