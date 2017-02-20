Diğer
Kategoriler

Türk askeri Kardak kayalıklarından ayrılmıyor

Kardak kayalıklarında 23 gündür süren gerginlik bugün yerini sesizliğe bıraktı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Kayalıkların 200 metre açığında bekleyişini sürdürüyor.

Türk askeri Kardak kayalıklarından ayrılmıyor

20 Şubat 2017 15:43

Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından Ege sularında hareketli günler yaşanmaya başladı. 23 gündür Kardak Kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri bugün bölgede görülmedi. Zaman zaman kovalamacaların yaşandığı bölgede bugün ise sessizlik hakim oldu.

Türk askeri 24 saat nöbet tutuyor

Akar’ın Kardak ziyaretinin ardından yaşanan gerginlik dün hat safhaya çıkarak yaklaşım 4 saat boyunca Türk ve Yunan askerleri arasında bot dalaşı yaşandı. Birçok kez sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekiplerine müdahale gecikmedi. Birçok kez telsizden yapılan uyarılara rağmen Türk karasularından çıkmayan Yunan askerleri Türk sahil güvenlik ekiplerince kovalandı. Yaşanan gerginliğin ardından Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşan Türk sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca bölgede devriye atarak bekleyişlerini sürdürdü. Kardak kayalıklarının arka kısmında bulunan ada yakınlarında ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibi devriye attı. Daha sonra gözden kaybolan Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgeye uğramadı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Kardak, kardak krizi, Orgeneral Hulusi Akar, sahil güvenlik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!