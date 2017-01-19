Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz için mahkeme, "Hiç bir saygın Türk askeri, içinden çıkmış olduğu kendi milletinin iradesini temsil eden ve tek nişanesi olan Millet Meclisi'ni bombalayarak yok etmeye çalışmaz" diyerek iyi hal indirimi uygulamadı.

Gerekçeli kararda, darbeci subaylara niçin iyi hal indirimi uygulanmadığı şöyle açıklandı:

"Asli ve tek görevleri Türkiye Cumhuriyetini ve Türk halkını yurt içi ve yurt dışı var olan ve olası tüm saldırı ve tehditlere karşı korumak olup, bu hususun tartışılması dahi sadece abesle iştigaldir. Hiç bir saygın Türk askeri içinden çıkmış olduğu kendi milletinin iradesini temsil eden ve tek nişanesi olan Millet Meclisini bombalayarak yok etmeye çalışmaz, söz konusu bu davranışını hiç bir meşru sebebe dayandıramaz, bir milletin meclisinin bombalanması darbe veya başka bir gerekçe ile dahi açıklanamaz bir olgudur. Buna rağmen olay tarihinde doğrudan halkın can ve mal varlığına karşı ciddi bir şiddetle seyreden Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik en ağır tehdit ve saldırıyı taşıyan mevcut bu girişime karşı en önemli ve temel cephe olması gereken söz konusu tehdide ilk karşı koyması, halkını ve geleceğini doğrudan koruması gereken ilk kişilerin sanıklar olmasına rağmen bu yöndeki tek görevine karşı sanıkların ihanette bulunmaları, eğitim, iaşe, öğretim, giyim, maaş vb. gibi tüm istek ve ihtiyaçları doğrudan doğruya korumak için yemin ettikleri Türk Devleti tarafından karşılanması, sanıkların yaşamlarında borçlu oldukları tek kurumun kendilerini bu seviyeye getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasına rağmen eylemin bizatihi Türk Devleti ve halkına karşı işlenmesi, asker sıfatıyla hiç bir şeye ram olmayan, hiç bir kişi, kurum veya yabancı devlete boyun eğmeyen, hiç kimseye tabi olmayan, daha doğrusu olmaması gereken sanıkların sahip oldukları sıfatın ağırlığı ve onurunun dışına çıkarak harici silahlı bir örgüt ve elebaşısının emri altına girmesi, kendi insanının kanını dökebilecek bir gözü karalık ve başka bir odağa adanmış hale gelmek suretiyle tamamen özüne aykırı, düşünüldüğünde dahi infial yaratan, toplumsal dehşet ve kalıcı korku oluşturan, içinden çıktığı toplum ve değerlerine saldırı teşkil eden ve yıkıcı etki oluşturan, mensubu olduğu ülkenin ve halkının geleceğini tamamen karanlık bir belirsizliğe ve başka egemen güçlerin emel ve çıkarlarına muhtaç bırakacak şekilde müsnet suçu gerçekleştirdikleri kanaatine ulaşılmakla sanıkların takdiri indirim sebebinin uygulanmasını gerektirecek aktif ve müsnet liyakate sahip olmadıkları kanaati ile anılan hüküm tatbik edilmeksizin ayrı ayrı mahkumiyetlerine yönelik aşağıdaki şekilde vicdani ve hukuki hüküm kurmak sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."