Türk bayrağını alevlerden kurtaran genç ödüllendirildi

Karasu Yaşam Adası'nda gerçekleşen etkinlikte, Vali Büyükakın'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, BBP İl Başkanı Murat Önal ve Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta da hazır bulundu. Etkinlikte konuşan Vali Tahir Büyükakın, farklı görüşe sahip siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Kocaali'nde yapılan benzer bir uygulama vardı. Kendileri onun devamı için bir araya geldiler, görüş birliğine vardılar. Onlar bir araya gelmeseydi benim bir araya getirme şansım yoktu. Bu şüphesiz onların olgunluğunun çok açık bir göstergesidir. Ben inanıyorum ki, bu örnek Türkiye'ye de model teşkil edecek, yaygınlaşacak. Her birinin temsil ettiği siyasi görüş belli. Siyasi farklılıklar ortada ama siyaset konuşmayacaklar. Eleştiri söz konusu olduğunda da eleştiri yapacaklar. Bilecik'in problemleri konuşulacak, geleceğe dair çalışmalar yapmak ve tespit ve öneriler de bulunmak için bir araya gelindi. Bu son derece güzel bir girişim. Şüphesiz biz de valilik olarak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bu inisiyatifi tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Onların desteği bize ayrı bir motivasyon sağlayacak. Geçen cumartesi günkü toplantımızda Abdülhey kardeşimizin göstermiş olduğu örnek davranış gündeme alındı. Bu davranışın mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğini düşündük ve buraya davet ettik. Kendisi bayrağa olan bağlılığını göstermiştir. Bayrak söz konusu olunca siyaset biter, hepimiz vatanımız söz konusu olduğunda diğer her konuyu teferruat görür ve gerekeni yaparız. Abdülhey kardeşimizi de bu vatanın bağımsızlığının, bütünlüğünün, bölünmezliğinin simgesi olan bayrağımızı yanmaktan kendini de tehlikeye atarak bu memleketin gerçek evladı olduğunu, Söğüt, Malazgirt, Çanakkale ruhunu taşıdığını gösterdi. Bu vesileyle hem Bilecik hem de Türkiye nezdinde kendisini tebrik ediyorum. Bayrağa böylesine bağlı kardeşimize verilecek en güzel hediye 'bayrak'tır diye düşündük. O yüzden Türk bayrağını hediye ederek tebrik etmek istiyoruz" dedi.

"Ya ben ölürüm, ya onu alırım dedim"

Kendisine Türk bayrağı hediye edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Abdülhey Emirhan ise; inşaatta çalıştığı sırada yangını duyduğunu vurgulayarak, "Olay yerine gittiğimde Türk bayrağını gördüm, vicdanım el vermedi, duygulandım. Ya ben ölürüm, ya onu alırım dedim. Kendimi de tehlikeye atarak aldım ve inşaatımızın önüne gururla diktim. Bayrak olunca gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çıkan yangında Türk bayrağını alevlerin arasından kurtaran Abdülhey Emirhan'a, Vali Tahir Büyükakın ve siyasi parti il temsilcileri, Türk Bayrağı hediye etti.

Cem Kaan Toka

