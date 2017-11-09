Türk çayının önemi sanal ortama taşınacak

6 Kasım’da gerçekleşen gelenekselleşmiş Marka İkonları Yürüyüşü ile açılış yapan Brand Week Istanbul 2017, Pazarlama ve iletişim profesyonellerini bir araya getirdi. Bu yıl ‘’Legends’’ (Efsaneler) temasıyla beşincisi düzenlenen Brand Week İstanbul, Zorlu Center PSM’de devam ediyor.

Özellikle Türk markalarının uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak buluşmada, Çaykur da Türkiye'nin önemli simgelerinden biri olan ince belli bardak emojisinin eklenmesi için kampanya başlattı. "Neden sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da, ülkemizin simgesi haline gelmiş ve ‘’efsane’’ olan ince belli çay bardağı yok?" düşüncesiyle yola çıkılan kampanya #TEAmojiNOW etiketiyle ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Yapılan araştırmalara göre kişi başı en fazla çay tüketen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu anlamda çayın Türkiye adına önemine dikkat çekmek isteyen kampanya ile katılımcılar sanal ortamda "Ben arkadaşıma emoji ile gel bir çay içelim diye mesaj atamıyorum" diyerek ince belli bardak emojisinin eklenmesinin Türk kültürünün tanıtılması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyorlar.

