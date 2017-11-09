Diğer
Kategoriler

Türk çayının önemi sanal ortama taşınacak

Pazarlama ve iletişim dünyasını bir araya getiren Brand Week İstanbul 2017’de katılımcılarla buluşan Çaykur, dijital dünyanın ortak dili emojiler arasına Türk çay bardağının eklenmesi amacıyla #TEAmojiNOW etiketi ile kampanya başlattığını duyurdu.

Türk çayının önemi sanal ortama taşınacak

09 Kasım 2017 15:47
Türk çayının önemi sanal ortama taşınacak - Tıkla İzle

6 Kasım’da gerçekleşen gelenekselleşmiş Marka İkonları Yürüyüşü ile açılış yapan Brand Week Istanbul 2017, Pazarlama ve iletişim profesyonellerini bir araya getirdi. Bu yıl ‘’Legends’’ (Efsaneler) temasıyla beşincisi düzenlenen Brand Week İstanbul, Zorlu Center PSM’de devam ediyor.

Özellikle Türk markalarının uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak buluşmada, Çaykur da Türkiye'nin önemli simgelerinden biri olan ince belli bardak emojisinin eklenmesi için kampanya başlattı. "Neden sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da, ülkemizin simgesi haline gelmiş ve ‘’efsane’’ olan ince belli çay bardağı yok?" düşüncesiyle yola çıkılan kampanya #TEAmojiNOW etiketiyle ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Yapılan araştırmalara göre kişi başı en fazla çay tüketen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu anlamda çayın Türkiye adına önemine dikkat çekmek isteyen kampanya ile katılımcılar sanal ortamda "Ben arkadaşıma emoji ile gel bir çay içelim diye mesaj atamıyorum" diyerek ince belli bardak emojisinin eklenmesinin Türk kültürünün tanıtılması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyorlar.
 

Etiketler: #TEAmojiNOW, çaykur, emoji, ince belli bardak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç