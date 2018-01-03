Türk Derbisinde Darüşşafaka Zorlanmadı

Karşılaşma iki takımın da hücumda etkili oyunuyla başladı ve ilk 5 dakika 7-7 eşitlikle geçildi. Ege, Preldzic ve Hendrix ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta ilk 4 dakika karşılıklı sayılarla geçildi. Daha sonra Eric, Sant-Roos ve Bell’in basketleri üstünlüğü ele geçiren Darüşşafaka devreye 35-29 önde girdi. Üçüncü periyotta 19-2’lik seri yapan Daçka bu bölümü 21 sayı farkla 65-44 üstün tamamladı. Son periyotta savunmada rakibini durduran Darüşşafaka, hücumda da Johnson, Kidd ve Eric’in önderliğinde bulduğu sayılarla parkeden skorla 84-65’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri 28 sayı ile Darüşşafaka’da oynayan Johnson olurken, sarı-kırmızılılarda ise Hardy 15 sayı ile mücadele etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs xx, Josip Radojkovic xx, Semen Ovinov xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 15, Taylar Jordan xx 4, Mehmet x 3, Walker xx 7, Hendrix xx 4, Ege xx 10, Renfroe xx 5, Hopson x, Summers xx 11, Preldzic xx 4, Göksenin x

Başantrenör: Erman Kunter

Darüşşafaka: Stanton Kidd xx 9, Kartal xx 4, Emircan x 2, Cummings xx 8, Okben x, Doğuş xx 4, Sant-Roos xxx 15, Johnson xxxx 28, Bell x 2, Eric x 11

Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 17-15 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 29-37 (Darüşşafaka lehine)

3. periyot: 44-65 (Darüşşafaka lehine)

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

