Türk donanmasının, denizaltındaki sessiz gücü

Dünyanın bir çok donanmasını geride bırakan, bilgisi tarihi ve donanımı ile dünyanın sayılı donanması arasında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı için açtı. Donanma Komutanlığında bir çok zorlu operasyon, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde konuşlu bulunan birlikte yürütülüyor. Donanma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve donanımı ile dikkat çeken TCG Anafartalar Denizaltısı, sahip olduğu teknik ekipman ve personel gücü ile düşmana korku salıyor. Preveze sınıfında yer alan ‘TGC Anafartalar’da 9 Subay, 30 Astsubay, 2 Uzman Erbaş ile 3 Erbaş görev yapıyor.

150 metrekarelik alanda en gizli görevler

Donanma Komutanlığı bünyesinde yer alan Denizaltı gemileri faaliyetlerini, suyun metrelerce altında en gizli şekilde yürütüyor. Denizaltında bulunan torpido ve güdümlü mermiler dosta güven veriyor. Denizaltı personeli, 1.5 yıllık zorlu bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayabiliyor.

Denizaltına görev yapan personel, denizaltında kaldığı sürece tüm ihtiyaçları için yaklaşık 150 metrekarelik alanı kullanıyor. Personelin tamamının aynı anda yemek yemesi, aynı anda uyuması ise mümkün olmuyor. Personel bu tarz ihtiyaçlarını nöbetleşe gideriyor.

Cep telefonu ve bilgisayar yok

Denizaltında görev esnasında cep telefonu, bilgisayar gibi kişisel iletişim araçlarına izin verilmiyor. Fiziki şartlar sebebiyle denizaltında bu araçların kullanılması ise imkansız hale geliyor. Bu sebeple personel, limana çıkana kadar yakınlarıyla iletişim kuramıyor. Personel, sadece dinlenme zamanında, DVD oynatıcı vasıtasıyla film izleme şansına sahip. Bir çok personel ise vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor. Denizaltı komutanı ise, karargahla kısıtlı bir zaman diliminde kriptolu telefonla iletişim kuruyor. Denizaltının bu zorlu şartlarına uyum sağlamak ise göreve büyük bir aşk ile bağlı olmayı gerektiriyor.

Denizaltı hakkında bilgi veren Deniz Binbaşı Özcan Tarhan, “Her denizaltı subayı, kariyerinde bir gün bir denizaltıyı kumanda etmek ister. 4 Temmuz 2017’de TCG Anafartalar’ın komutasını devraldım. O günden beri bu onurlu görevi yapmaktayım. Denizaltı komutanı olmak için geçen süre oldukça zorlu bir süreç. Hem makineci subaylık, hem de güverteci subaylık görevlerinde bulundum. Bu görevleri bitirdikten sonra ikinci komutanlık görevini yaptım. Tüm bu görevlerin sonunda da komutanlık stajını başarı ile yaparak TCG Anafartalar komutasını devraldım” dedi.

“Gemimiz her an harbe hazır”

Komutanın esas görevlerini anlatan Tarhan, “Denizaltı komutanının esas görevi, çevre denizlerimizdeki denizle alakalı menfaatlerimizin korunmasına yardımcı olmak maksadıyla gemisini her an harbe hazır tutmaktır. Bu maksatla komutan idari ve materyal konusunda personelini denetlemek ve eğitmek görevini icra eder. TCG Anafartalar dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanında verilen herhangi bir görevi başarılı ile yerine getirmekte yükümlüdür. TCG Anafartalar sahip olduğu modern sensor sistemler ve yüksek ateş gücü ile caydırıcı bir platformdur” diye konuştu.

“100 yılı aşkın süreden beri görevdeyiz”

TCG Anafartalar Denizaltısında görevli Deniz Binbaşı Engin Ak ise, “En teknolojik denizaltı gemilerine sahip olacak maddi kaynaklarınız olsa bile, bu denizaltıları kullanabilecek personele ihtiyacınız vardır. 100 yılı aşkın bir denizaltı kültüründe, denizaltı filosuna sahip olmak, önemli bir üstünlüktür. Denizaltılarımız gücünü vefakâr ve çalışkan personelinden almaktadır. Normal bir mesai günü personelin yemeğe gelişi ile başlar. Bir toplantı ile devam eder. Bu toplantıda o günkü mesai saatleri ve iş bölümü personel ile konuşulur. Daha sonra personel gemide bulunan cihazlara bakımlarını uygularlar. Ders ve konferanslarını icra ederler. Beklenmeyen durumlara karşı rol eğitimleri yapılır. Denizaltı meslekten daha öte bir yaşam tarzıdır. Bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği bütün hisleri gemide yaşamasını sağlar. Bu hisler onur, cesaret kader birliği, heyecan, sevinç, üzüntü olarak özetleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Deniz Üstteğmen Samet Beşir ise, “En önemli zorluk kısıtlı yaşam alanında güneşe ve normal yaşama uzak bir şekilde uzun süreler görev yapmak. Su altında üç boyutlu harekâttan gece ve gündüzü aydınlatma ışığıyla ayırt etmeye kadar geniş bir yelpazede farklı bir hayata uyum sağlamaktadır. Denizaltılarda görev yapan personel kısıtlı koşullarda gün ışığı ve normal solunumdan yoksun bir şekilde verilen görevleri en iyi şekilde başarmak üzere büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Elektronik Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Filiz ise, “Zor şartlarda görev yapsak bile birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en üst seviyede olduğu bir aile olmaya çalışmak sanırım denizaltıcılığın en güzel yanı. Bana göre en stresli yanı ise seyir sürecinde ailenden ve arkadaşlarından haber alamamaktır” dedi.

Gemide savaş ve yangın tatbikatı

Kapılarını İhlas Haber Ajansı için açan TCG Anafartalar Denizaltısı, sık sık savaş ve yangına karşı tatbikat yapıyor. Gerçekleştirilen her tatbikatta personel gücünü ölçmüş oluyor. Belirlenen hedeflerinin en kısa sürede yok edilmesi hedefleniyor. Denizaltında çıkacak her hangi bir yangına ise yine geminin donanımlı personeli anında müdahale ediyor.

Refik Fidan - Uğur Konuk