Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Organizasyona, Korea University of International Studies, Türk Tarih Kurumu, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de hem destek hem de katılım sağladı.

Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde dün başlayan ve 2 gün daha devam edecek olan sempozyumda; Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan’ın yanı sıra, Rusya, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Ukrayna, ABD, İran, Hindistan, Çin gibi ülkelerden köklü üniversiteler ve akademisyenler de katılım gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğünün Gösterisi, açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun‘un ‘Türklerde Ev ve Mesken ile İlgili Kavramlar’ başlıklı sunumu ile başlayan sempozyumda aynı zamanda 2015 Yılı Altay Toplulukları Sempozyumu Bildiri Kitabı’nın ve Şükran Belgesi'nin sunumu gerçekleşti.

Üç günlük sempozyumda, 11’i paralel toplam 44 oturumda, 200’e yakın konuşmacı Türk dünyası özelindeki kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal yaşam izlerine ilişkin hazırladıkları bildirilerin sunumuyla dolu bir paylaşım içinde geçecek.

Konuya ilgili olarak sempozyumun öneminden bahseden İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin asıl amaçlarının Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlhan Şahin aynı zamanda, “Altay, bir kaynayan kazandır. Yani bu kazan, tarihi süreç içerisinde kültürel ve uygarlık değerlerini veren bir kazandır. Altay’dan çıkan halk ve topluluklar tarihi süreç içerisinde başta Asya olmak üzere Avrupa’nın ortalarına kadar yayılmışlardır. Bu topluluklar arasında bir dil birliği vardır. Bizim sempozyumumuzun amacı ise bu halk ve toplulukların kültür ve uygarlık değerlerini ortaya koymaktır. Tabi buradaki konular arasında da mesken en başta geliyor. Aile, aile bağları, akrabalıklar ve akrabalıklarla ilgili olan terimler çok ufak değişimlerle birbirlerinin aynısı olduğu da görülmektedir. Bu sempozyumumuzun bildirilerinde de açıkça ortaya konulacaktır. Altay halk ve topluluklarının aynı kazandan çıktığını, aynı kültür kaynağından geldikleri daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

“Akademik bağlarla birlikte diğer bağlar daha güçlü hale gelecektir”

İlhan Şahin son olarak da, “Bu bağlar akademik ve bilimsel anlamda ortaya konmazsa diğer bağları çok da ortaya koymak mümkün değildir. Önce birbirimizi anlayarak, aynı kazandan ve aynı kültür değerlerinden geldiğimizi anlamamız gerekiyor. Böylelikle de diğer bağlar ve ilişkiler daha güçlü hale gelecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

