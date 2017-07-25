Diğer
Kategoriler

Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’ 200’e yakın bilim adamının katılımıyla Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde başladı.

Türk Dünyası Altay Toplulukları Sempozyumunda buluştu

25 Temmuz 2017 08:50
Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda buluştu - Tıkla İzle

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Organizasyona, Korea University of International Studies, Türk Tarih Kurumu, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de hem destek hem de katılım sağladı.

Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde dün başlayan ve 2 gün daha devam edecek olan sempozyumda; Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan’ın yanı sıra, Rusya, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Ukrayna, ABD, İran, Hindistan, Çin gibi ülkelerden köklü üniversiteler ve akademisyenler de katılım gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğünün Gösterisi, açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun‘un ‘Türklerde Ev ve Mesken ile İlgili Kavramlar’ başlıklı sunumu ile başlayan sempozyumda aynı zamanda 2015 Yılı Altay Toplulukları Sempozyumu Bildiri Kitabı’nın ve Şükran Belgesi'nin sunumu gerçekleşti.

Üç günlük sempozyumda, 11’i paralel toplam 44 oturumda, 200’e yakın konuşmacı Türk dünyası özelindeki kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal yaşam izlerine ilişkin hazırladıkları bildirilerin sunumuyla dolu bir paylaşım içinde geçecek.

Konuya ilgili olarak sempozyumun öneminden bahseden İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin asıl amaçlarının Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlhan Şahin aynı zamanda, “Altay, bir kaynayan kazandır. Yani bu kazan, tarihi süreç içerisinde kültürel ve uygarlık değerlerini veren bir kazandır. Altay’dan çıkan halk ve topluluklar tarihi süreç içerisinde başta Asya olmak üzere Avrupa’nın ortalarına kadar yayılmışlardır. Bu topluluklar arasında bir dil birliği vardır. Bizim sempozyumumuzun amacı ise bu halk ve toplulukların kültür ve uygarlık değerlerini ortaya koymaktır. Tabi buradaki konular arasında da mesken en başta geliyor. Aile, aile bağları, akrabalıklar ve akrabalıklarla ilgili olan terimler çok ufak değişimlerle birbirlerinin aynısı olduğu da görülmektedir. Bu sempozyumumuzun bildirilerinde de açıkça ortaya konulacaktır. Altay halk ve topluluklarının aynı kazandan çıktığını, aynı kültür kaynağından geldikleri daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

“Akademik bağlarla birlikte diğer bağlar daha güçlü hale gelecektir”

İlhan Şahin son olarak da, “Bu bağlar akademik ve bilimsel anlamda ortaya konmazsa diğer bağları çok da ortaya koymak mümkün değildir. Önce birbirimizi anlayarak, aynı kazandan ve aynı kültür değerlerinden geldiğimizi anlamamız gerekiyor. Böylelikle de diğer bağlar ve ilişkiler daha güçlü hale gelecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 

Etiketler: akademik bakış, altay toplulukları, Altay Toplulukları Sempozyumu, altaylar, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sempozyum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 34°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 38°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!