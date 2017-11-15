Türk Eximbank, Asya Eximbankları ile kredi hatları açacak

Asya kıtasında yer alan üye ülkelerin ihracat kredi kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Asya Eximbankları Forumunun 2017 Yıllık Toplantısı Avustralya’nın ev sahipliğinde, Sidney'de gerçekleştirildi.

Türk Eximbank açıklamasına göre 2015 yılından bu yıla Foruma geçici üye statüsünde katılan Türk Eximbank, bu yılki toplantı ile daimi üye statüsü kazanmıştır. Üyelik protokolünü Foruma Türk Eximbank adına katılan Genel Müdür Adnan Yıldırım imzaladı.

Diğer taraftan, ülkelerin karşılıklı ticaretini finanse edecek kredi hatlarına yönelik çerçeve anlaşma, toplantı esnasında 11 üye kuruluşun temsilcileri tarafından imzalandı. Kredi hatları, kuruluşların stratejileri ve bağlı oldukları hukuki yetkiler çerçevesinde açılacak olup, Asya’daki ticaret hacmine olumlu katkılar yapması bekleniyor. Çerçeve Anlaşma yine Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından imzalandı.

Öte yandan Türk Eximbank Heyeti, Yıllık Toplantı esnasında JBIC (Japonya), Hindistan Eximbank, Endonezya Eximbank, Vietnam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, EFIC (Avustralya) ve Tayland Eximbank yetkilileri ile ikili temaslarda bulunarak olası işbirliği olanakları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Forumun 2020 yılında gerçekleştirilecek yıllık toplantısının ise Türk Eximbank’ın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, toplantı sonrasında hem foruma daimi üyelik sağlanmasının, hem de imzalanan çerçeve anlaşmanın, ihracat kredi kuruluşlarının dünya ticaretindeki etkisinin arttığı bu dönemde daha da önem kazandığına vurgu yaparak, AEBF üyeleri ile işbirliğinin Türk Eximbank’ın Türkiye ihracatına sağladığı desteği daha da artıracağına inandığını belirtti.

