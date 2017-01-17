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Türk futbolunun efsane ismi unutuldu

Efsane futbolcu Şenol Birol, zor zamanlar yaşadığı şu günlerde ilgi bekliyor.

Türk futbolunun efsane ismi unutuldu

17 Ocak 2017 14:36

Rize’de, Çaykur Rizespor’da futbol hayatına başlayıp, Sarıyer, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından en fazla söz ettiren 81 yaşındaki Şenol Birol, şu günlerde zor günler geçiriyor.

1958-1959 yılları arasında Sarıyer’de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş’ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 54 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, döneminde “Şenol Birol Gol” isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

Futbol yaşantısının sona ermesinin ardından memleketi Rize’ye dönen Birol, yaşının ilerlemesi, eski şaşalı günlerin hafızalardan silinmesi ile ilgisizlik ve yalnızlığa mahkum oldu. 81 yaşındaki Birol son günlerde ciddi sağlık sorunları da yaşıyor. Konuşmakta güçlük çeken Birol ile oğlu Murat Birol ilgileniyor. Oğul Birol, babası sürekli yardıma ihtiyaç duyduğu için yanından ayrılamıyor. Bu nedenle düzenli bir iş bulamadığı için ekonomik manada da zor günler geçiriyorlar.

EFSANE FUTBOLCU İLGİ BEKLİYOR

Efsane futbolcunun oğlu Murat Birol, babasının ilgi beklediğini belirterek, “Babam Rize için bir değerdir. Türk futbolu için de bir değerdir. İlgiye ihtiyacı var. Geçmişte emek verdiği kulüpler tarafından aranıp sorulması, maçlara götürülerek onore edilmesi, hatırlanması onun için çok iyi olacak. Biz başka bir şey istemiyoruz. Babam çok yaşlandı ve hasta. Bu nedenle ben de sürekli yanında bulunmak zorunda olduğum için düzenli bir iş bulamadım. İş arıyorum. Hem bir iş bulup hem de babama yardımcı olmak istiyorum” dedi.

Göktürk Fırat 

Etiketler: Şenol Birol


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