Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve örgütün ’Hava Kuvvetleri imamı’ olan Adil Öksüz, hala bulunamadı. Öksüz’ün bulunması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da özel bir çaba harcarken, ’Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz için Türk hackerlar da bir çalışma başlattı.

ÖZEL UZMAN EKİP KURULDU

Adil Öksüz’ün iletişime geçebileceği bütün e-postaları takibe alan hackerlar, bunun için de özel bir ekip kurdu. Bir takım bilgilere de ulaşan hackerler, Öksüz’ün bulunması için gece gündüz çalışmaya başladı. Türk Hack Team yöneticileri yaptıkları açıklamada, Öksüz’ün bulunması için çok büyük çaba harcadıklarını ifade ederek, "İletişime geçebileceği bütün elektronik postaları takip ediyoruz. Bu millete yaptığı hainliğin bedelini ödeyecektir. Çalışmalar en kısa zamanda neticelenecektir" dedi.