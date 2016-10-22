Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türk hackerlar Adil Öksüz için özel ekip kurdu

Türk hackerlar Adil Öksüz için özel ekip kurdu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ’Hava Kuvvetleri imamı’ olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Adil Öksüz’ün yakalanması için Türk hackerlar da devreye girdi.

Türk hackerlar Adil Öksüz için özel ekip kurdu

22 Ekim 2016 13:26

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve örgütün ’Hava Kuvvetleri imamı’ olan Adil Öksüz, hala bulunamadı. Öksüz’ün bulunması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da özel bir çaba harcarken, ’Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz için Türk hackerlar da bir çalışma başlattı.

ÖZEL UZMAN EKİP KURULDU

Adil Öksüz’ün iletişime geçebileceği bütün e-postaları takibe alan hackerlar, bunun için de özel bir ekip kurdu. Bir takım bilgilere de ulaşan hackerler, Öksüz’ün bulunması için gece gündüz çalışmaya başladı. Türk Hack Team yöneticileri yaptıkları açıklamada, Öksüz’ün bulunması için çok büyük çaba harcadıklarını ifade ederek, "İletişime geçebileceği bütün elektronik postaları takip ediyoruz. Bu millete yaptığı hainliğin bedelini ödeyecektir. Çalışmalar en kısa zamanda neticelenecektir" dedi.

Etiketler: adil öksüz, Türk hackerlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!