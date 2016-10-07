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Türk Hackerlar, Irak Temsilciler Meclisi’nin internet sitesini çökertti

Türk Hackerlar, Irak Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye’nin Başika kampındaki varlığıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı yapmasının ardından Irak Temsilciler Meclisi’nin internet sitesini çökertti.

Türk Hackerlar, Irak Temsilciler Meclisinin internet sitesini çökertti

07 Ekim 2016 00:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Türk askerinin Irak’ta kalma süresinin uzatılmasıyla ilgili karar almasının ardından Irak Temsilciler Meclisi, kararı kabul etmediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Ayrıca, Türkiye’nin Başika kampındaki askeri varlığıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı talebinde bulunulmuş ve Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk askerinin Başika’da varlığının “ihlal” olduğu savunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Aslan Neferler Tim, Irak Temsilciler Meclisi’nin resmi web sitesi parliament.iq’nin servis sağlayıcısını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu ve sitenin erişime kapalı görselini paylaştı.

Emrah Kızıl
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