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Türk Hava Kuvvetlerine 6'ncı A400M uçağı

İlk F-35 tesliminin ardından, Türk Hava Kuvvetlerine önemli bir teslimat daha yapıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında 6'ncı A400M uçağı, üretildiği İspanya'daki testlerinin ardından Türkiye’ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine 6ncı A400M uçağı

22 Haziran 2018 12:33

Türkiye; Türk Hava Kuvvetlerinin nakliye görevlerini yerine getirmek için dahil olduğu A400M projesi kapsamında 6'ncı uçağını teslim aldı. İspanya'nın Sevilla kentinde üretimi yapılan uçak, kabul ve test faaliyetlerinin ardından pilotlar tarafından Türkiye’ye getirildi ve Kayseri Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.

Toplam 10 adet A400M gelecek 

Airbus’ın tesislerinde üretimi yapılan 6’ncı A400M uçağı daha önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınan diğer 5 uçağa göre daha üst konfigurasyonda. A400M uçağı Türk Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak, Türkiye’nin savunmasına önemli katkılar sağlayacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürüttüğü A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olan Türkiye, toplamda 10 adet A400M uçağına sahip olacak.

Üretimde TUSAŞ da yer alıyor 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor. A400M Uçağı'nın ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Motorda TEİ alt yüklenici 

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecmaand ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) de yer alıyor.  

 

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