Ani kalp krizi nedeniyle ölüm oranının Avrupa ortalamasına kıyasla daha yüksek olduğu Türkiye’de kalp krizi riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Türk Kardiyoloji Derneği, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’deki kalp krizi riskini masaya yatırdı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, derneğin bir önceki dönemde başkanlığını yürüten Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necla Özer, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu ve ünlü şef Arda Türkmen’in katıldığı basın toplantısında ani kalp krizine (Akut Koroner Sendrom) dair toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak AstraZeneca’nın desteğiyle hayata geçirilen “Artık Kalpler Susmasın” sosyal sorumluluk kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi. Basın toplantısında değinilen verilere göre Türkiye, Avrupa genelinde kalp krizi nedeniyle en fazla kadının hayatını kaybettiği ülke durumunda. Kalp krizi ve koroner hastalıkların genellikle erkeklerde görüldüğü gibi yanlış bir kanı olsa da, Türkiye’de tam tersi bir durum söz konusu. Genellikle şişman olan, az hareket eden ve kolesterolü yüksek olan Türk kadınlarında kalp krizi risk faktörleri daha yüksek seviyede. Bu genel risk faktörlerinin yanı sıra, gebelik sırasında görülen yüksek tansiyon, gebelikte aşırı kilo alımı, bu kiloların 1 yıl içinde verilememesi, erken doğum ve depresyon şeklinde kadınlara özgü risk faktörleri de koroner hastalık riskini artırıyor. Ancak bu risk faktörlerinin genel risk faktörleri kadar iyi teşhis edilememesi, kadınlarda görülen kalp krizine bağlı ölümleri artırıyor.

Önlem alınmazsa tarihte ilk kez, sonraki nesil bir öncekinden daha kısa yaşayabilir!

Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’deki koroner kalp rahatsızlığına bağlı ölümlerin en sık ölüm nedenleri arasında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre “iskemik kalp hastalığı” 2030 yılına kadar dünyadaki en önemli mortalite sebebi olacak. Türkiye’de ani kalp krizi geçiren kişilerin bu kriz sebebiyle 1 yıl içinde ölüm oranı %32. Bu oran Avrupa ortalamasının bir hayli üstünde. Koroner kaynaklı ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında erkeklerde ikinci, kadınlarda ise ilk sırada yer alıyoruz. Bu, ivedilikle çözmemiz gereken bir sorundur. Dünya sağlık örgütü’nün öngörülerine göre eğer önlem alınmazsa tarihte ilk kez bir sonraki nesil bir öncekinden daha kısa yaşama ihtimaline sahiptir. Sanayi devrimi ile dünyada sağlıksız yağ ve rafine şeker tüketimi artmış, lif alımı azalmış, sağlıksız pişirme teknikleri ve fast food türü besinlerin tüketimi artmıştır. Bunun yanısıra modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve stres gibi faktörlerin de olumsuz etkileri eklenmiştir. Bilim, tıp ve teknolojideki gelişmelerle insan ömrünün giderek uzaması beklenirken sişmanlık, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarındaki önlenemez artış elde edilen kazanımları yok edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kalp sağlığı için ideal rutin: haftada 5 gün, yarım saat yürüyüş

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Kardiyoloji Derneği’nin Önceki Başkanı Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin civarında ölüm meydana geldiğini belirtirken, bir kez kalp krizi geçiren hastanın yeniden kalp krizi geçirme riskinin sürdüğünü vurguladı. Söz konusu durumdaki hastaların riski azaltmaları için kan sulandırıcı ilaçları düzenli olarak kullanmaları gerektiğini hatırlatan Tokgözoğlu, birçok hastanın bu tedaviyi yarıda kestiğini gözlemlediklerini ifade etti ve hareketsizliğin olumsuz etkilerini vurguladı: “Hareketsizlik çağımızın önde gelen sorunlarından biri olup, özellikle kadınlarda olmak üzere, her iki cinsiyette başlı başına bir risk faktörüdür. İdeali kişinin haftada 5 gün yarım saat yürüyüş veya tempolu başka bir hareketi uygulamasıdır. Modern şehir yaşamında bu zor görülse de, hiç değilse günlük hayatta da mümkün olduğunca taşıt kullanmak yerine yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak, birçok şehirde olan yürüyüş parkurlarında yürümek önerilir. Gençleri bilgisayar başından kaldırıp spor alışkanlığı kazandırmak çok önemlidir.”

Artık Kalpler Susmasın!

Türk Kardiyoloji Derneği’nin liderliğinde ve AstraZeneca’nın desteğiyle başlatılan “Artık Kalpler Susmasın” sosyal sorumluluk kampanyası ani kalp krizine (Akut Koroner Sendrom) karşı toplum bilincini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında sosyal medyada yeni bir sağlık hareketi başlatılıyor ve herkes sevdiklerinin kalp sağlığını korumasına yardımcı olmak için, onlara kalp dostu görevler vermeye çağrılıyor. #artikkalplersusmasin hashtag’i ile Instagram ve Facebook’ta paylaşılan videolar arasından Türk Kardiyoloji Derneği üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilecek en yaratıcı 5 videonun sahibi, ünlü şef Arda Türkmen ile kalp dostu bir yemek yeme şansı yakalayacak. Ayrıntılı bilgi Türk Kardiyoloji Derneği’nin www.tkd.org.tr web sitesinde katılımcılar ile paylaşılmakta.

Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin kişi hayatını kaybediyor

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, Artık Kalpler Susmasın projesi hakkında şunları söyledi: “AstraZeneca olarak, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ülke çapında yürütülen çalışmalara rağmen Türkiye’de ani kalp krizine bağlı ölüm oranı Avrupa ortalamasının bir hayli üstünde. Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin civarında ölüm meydana gelirken, böyle bir projenin parçası olmanın bizler için anlamı çok büyük. Bu projeyle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigarasız bir hayat, daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin kriz sonrasında tedavilerine devam etmelerinin önemi ve bu davranışların kalp sağlığına katkıları konusunda daha bilinçli bir toplum yaratmaya bizler de destek olabilmeyi umuyoruz.”

Arda Türkmen: “Ufak değişikliklerle kalbimizi korumamız mümkün”

Kampanyanın yüzü Arda Türkmen, şunları söyledi: “Alışkanlıklarımızı biraz değiştirerek, kalp sağlığımızı koruyabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bunun için tek ihtiyacımız olan şey biraz gayret ve motivasyon. Mesleği gereği sürekli mutfakta yer alan biri olarak, bu değişimin mutfaktan başlayacağına inanıyorum. Ayrıca profesyonel olarak bisiklete biniyor ve yarışlara katılıyorum. Bu anlamlı projenin de herkesin hayatına olumlu bir değişim getirmesini diliyorum. Biz de bu değişimi gerçekleştirmek için, sosyal medyada yeni bir sağlık hareketi başlatıyoruz. Bizzat çekeceğim videolar ve sosyal medya hesaplarımdan yapacağım çağrılarla kalplerin artık susmaması için elimden geleni yapacağım.”

