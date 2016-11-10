Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıl dönümü nedeniyle Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi. Erdoğan başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşan heyet katıldı.

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törenle ölümünün 78'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anıldı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri erken, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Daha sonra ise 1'inci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat ise adeta durdu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

İZMİR

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, askeri ve polis erkanı ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 78 ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı. Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada trafikte ilerleyen vatandaşlarında araçlarında inerek saygı duruşunda bulunduğu görüldü. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunurken, tören sona erdi.



ADANA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri yapıldı. Adana'da 5 Ocak Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan tören öncesinde Ata'sına saygı duruşunda bulunmak isteyen vatandaşlar, saatler 09.05'e yaklaştığında alana koşarak geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesiyle birlikte ayakkabı boyacısından temizlik görevlisine, sürücülerden polislere, banka görevlilerine kadar tüm Adanalılar saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, alandaki Türk bayrakları da yarıya indirildi.

KOCAELİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 09.05’te İzmit’te çalan sirenleri duyan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. İzmit’in en işlek yerlerinden olan Yürüyüş Yolu üzerinde işlerine giden vatandaşlar siren sesini duyar duymaz oldukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Siren sesinden önce bir bankanın balkonunda temizlik yapan işçi ise sirenlerin çalmasıyla birlikte elindeki süpürgeyi bırakarak diğer vatandaşlar gibi saygı duruşunda bekledi.

Siren sesinin sonra ermesiyle ise saygı duruşundaki vatandaşlar işlerine döndü.

KİLİS

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yıldönümünde Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Garnizon Komutanı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Altunışık-Uğur Kan Yüksek- Mehmet Ali Dağ-Sinan Yeniçeri- Atakan Şen-Fatih Keçe-Gürcan Yılmaz