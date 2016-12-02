Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Kaptanı İsmail Ar, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu ve Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı oyuncusu Majide Cesur katıldı.

Aküzüm: “Türkiye’de üst üste 10 defa Süper Lig’i kazandık”

Ural Aküzüm, Galatasaray’ın 11 yıl önce Türkiye’de büyük takımlar arasında bir ilki başlattığını ifade ederek, “Türkiye’deki engelli yurttaşlarımızın göz bebeği olan tekerlekli basketbol şubesini kurduk yıllar önce. Biz bugüne kadar spor dünyasında en başarılı takımı oluşturduk. Türkiye’de üst üste 10 defa Süper Lig kazandık. 5 defa Şampiyonlar Ligi, 4 kıtalar arası kupa kazandık ve bu büyük başarı öyküsünü oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Bu sene de mütevazi kadromuza rağmen ligde gayet iyi gidiyoruz. Bugün de Türk Nippon Sigorta şirketi takımımızın isim sponsoru oldu. Bu anlaşmanın çok faydalı olmasını ümit ediyorum. Bu anlaşmayla birlikte takımımızın nakit problemleri de çözülmüş olacak" dedi.

Pamukçu: “Umarım bu ilişkimiz uzun soluklu olur”

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, “Galatasaray’a sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım bu ilişkimiz uzun soluklu olur. İnşallah engelli takımımız da başarıların devamını getirir. Galatasaray Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İncesu: “Türkiye engelli sporlardan haberdar durumda”

Koç Sedat İncesu ise Galatasaray olarak engelli sporlarına değer kattıklarını belirterek, “Şu anda Türkiye’nin tamamı engelli sporlardan haberdar durumda. Dursun Özbek’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ar: “Galatasaray armasını göğsümüzde hep taşıdık”

Takım kapatanı İsmail Ar, lige iyi başladıklarını ifade ederek, “Sponsorluk haberiyle keyfimiz yerine geldi. Galatasaray armasını göğsümüzde hep taşıdık. Sponsorumuzla birlikte en büyük başarıları ülkemize getireceğiz inşallah” dedi.

Riekerink’ten jest

Konuşmaların ardından yarın 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink basın toplantısının olduğu odaya geldi. Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ve takım oyuncularına çiçek verdi.

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İSTANBUL