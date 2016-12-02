Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Türk Nippon Sigorta, Galatasaray’a sponsor oldu

Türk Nippon Sigorta, Galatasaray’a sponsor oldu

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na, Türk Nippon Sigorta isim sponsoru oldu.

Türk Nippon Sigorta, Galatasaraya sponsor oldu

02 Aralık 2016 13:31

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Kaptanı İsmail Ar, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu ve Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı oyuncusu Majide Cesur katıldı.

Aküzüm: “Türkiye’de üst üste 10 defa Süper Lig’i kazandık”

Ural Aküzüm, Galatasaray’ın 11 yıl önce Türkiye’de büyük takımlar arasında bir ilki başlattığını ifade ederek, “Türkiye’deki engelli yurttaşlarımızın göz bebeği olan tekerlekli basketbol şubesini kurduk yıllar önce. Biz bugüne kadar spor dünyasında en başarılı takımı oluşturduk. Türkiye’de üst üste 10 defa Süper Lig kazandık. 5 defa Şampiyonlar Ligi, 4 kıtalar arası kupa kazandık ve bu büyük başarı öyküsünü oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Bu sene de mütevazi kadromuza rağmen ligde gayet iyi gidiyoruz. Bugün de Türk Nippon Sigorta şirketi takımımızın isim sponsoru oldu. Bu anlaşmanın çok faydalı olmasını ümit ediyorum. Bu anlaşmayla birlikte takımımızın nakit problemleri de çözülmüş olacak" dedi.

Pamukçu: “Umarım bu ilişkimiz uzun soluklu olur”

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, “Galatasaray’a sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım bu ilişkimiz uzun soluklu olur. İnşallah engelli takımımız da başarıların devamını getirir. Galatasaray Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İncesu: “Türkiye engelli sporlardan haberdar durumda”

Koç Sedat İncesu ise Galatasaray olarak engelli sporlarına değer kattıklarını belirterek, “Şu anda Türkiye’nin tamamı engelli sporlardan haberdar durumda. Dursun Özbek’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ar: “Galatasaray armasını göğsümüzde hep taşıdık”

Takım kapatanı İsmail Ar, lige iyi başladıklarını ifade ederek, “Sponsorluk haberiyle keyfimiz yerine geldi. Galatasaray armasını göğsümüzde hep taşıdık. Sponsorumuzla birlikte en büyük başarıları ülkemize getireceğiz inşallah” dedi.

Riekerink’ten jest

Konuşmaların ardından yarın 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink basın toplantısının olduğu odaya geldi. Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ve takım oyuncularına çiçek verdi. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort
İSTANBUL

Etiketler: Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç