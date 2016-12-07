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Türk takımlarının Avrupa’daki farklı mağlubiyetleri

Beşiktaş’ın Dinamo Kiev’e 6-0 mağlup olması Türk futbol takımlarının Avrupa’da en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı. Avrupa'da en farklı mağlubiyeti ise Roma’ya 10-1 yenilen Altay aldı.

Türk takımlarının Avrupadaki farklı mağlubiyetleri

07 Aralık 2016 10:42


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Ukrayna’da kötü bir skor daha alarak, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Tartışmalı hakem kararlarının öne çıktığı maçta siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e 6-0 mağlup oldu.

En farklı mağlup olan iki takım: “Malmö ve Beşiktaş”
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2007-2008 sezonunda Beşiktaş, İngiltere deplasmanında Liverpool’a 8-0 mağlup olmasıyla turnuvanın en farklı yenilgisini almıştı. Siyah-beyazlılar daha önce bu ligde 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United'a 6-0 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde İsveç'in Malmö takımını 8-0 yenen Real Madrid, turnuva tarihinin en farklı galibiyeti rekorunu egale etti. Arsenal'in Slavia Prag'ı, Juventus'un da Olympiakos'u 7-0 yendiği karşılaşmalar Şampiyonlar Ligi’nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer alıyor.

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki en farklı mağlubiyetleri ise şöyle:

1962-1963 UEFA Kupası
Roma: 10 - Altay: 1

1965-1966 UEFA Kupası
1860 Münih: 9 - Göztepe: 1

2007-2008 Şampiyonlar Ligi
Liverpool: 8 - Beşiktaş 0

1975-1976 Şampiyonlar Kulüpler Kupası
Benfica: 7- Fenerbahçe: 0

1992-1993 UEFA Kupası
Sigma Olomouc: 7 - Fenerbahçe: 1

1972-1973 Şampiyonlar Kulüpler Kupası
Bayern Münih: 6 - Galatasaray: 0

1978-1979 UEFA Kupası
Honved: 6 - Adanaspor: 0

1979-1980 UEFA Kupası
Banik Ostrava: 6 - Orduspor: 0

2000-2001 Şampiyonlar Ligi
Leeds United: 6 - Beşiktaş: 0

2001-2002 UEFA Kupası
Werder Bremen: 6 - Antalyaspor: 0 

Oğuzhan Ort


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