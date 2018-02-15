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Türk taksiciden örnek davranış

Almanya’nın Hannover kentinden taksi şoförlüğü yapan Atilla Talu isimli Türk taksisinde bu zamana kadar unutulan toplam 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade ederek güzel bir davranış sergiledi.

Türk taksiciden örnek davranış

15 Şubat 2018 20:17

Atilla Talu, aracında birçok kez para unutulduğu ve her seferinde taksi merkezine durumu bildirerek unutulan paralarla ilgili olarak bilgi verdiğini söyledi. Son olarak aracında unutulan para çantasında 800 Euro olduğunu, çalıştığı taksi merkezine bilgi vererek sahibine verildiğini söyledi.

Alman medyası tarafından haber konusu edilen Türk vatandaşı Aitilla Talu, yedi yıl önce CeBİT fuarı döneminde aracında 101 bir Euro para unutulduğunu, beş yıl önce 9 bin Euro bullunun bir çanta bulduğunu, son olarak Noel döneminde bir müşterisinin aracında 4 bir Euro unuttuğunu ve merkezi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Mehmet Koca

 

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