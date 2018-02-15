Türk taksiciden örnek davranış

Atilla Talu, aracında birçok kez para unutulduğu ve her seferinde taksi merkezine durumu bildirerek unutulan paralarla ilgili olarak bilgi verdiğini söyledi. Son olarak aracında unutulan para çantasında 800 Euro olduğunu, çalıştığı taksi merkezine bilgi vererek sahibine verildiğini söyledi.

Alman medyası tarafından haber konusu edilen Türk vatandaşı Aitilla Talu, yedi yıl önce CeBİT fuarı döneminde aracında 101 bir Euro para unutulduğunu, beş yıl önce 9 bin Euro bullunun bir çanta bulduğunu, son olarak Noel döneminde bir müşterisinin aracında 4 bir Euro unuttuğunu ve merkezi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Mehmet Koca