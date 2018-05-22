Türk Telekom 130 milyon TL yatırımla Esenyurt Veri Merkezi’ni açtı

Bilgi ve iletişim teknolojiler şirketi Türk Telekom, yüksek güvenlik teknolojileri ile donatılan Esenyurt Veri Merkezi’ni açtı. Şirket açıklamasına göre 130 milyon TL yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile en güvenli veri merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Merkez aynı zamanda 3'üncü havalimanına en yakın veri merkezi olma özelliği ile de öne çıkıyor. Şirket açıklamasına göre Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip merkezin açılışı ile birlikte, kurumsal müşterilerine sağladığı güvenli, yedekli ve yüksek hızlarla erişilebilir veri merkezi hizmetlerini genişletecek olan Türk Telekom, Esenyurt Veri Merkezi’nde sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak.

“Hedefimiz sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olmak”

Açıklamada görüşleri bulunan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip Esenyurt Veri Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, açılış ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişirken 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şebekeler, akıllı şehirler gibi yenilikçi teknolojilerin hızla yaygınlaşması sonucu dünyadaki veri merkezi ihtiyacı da büyük bir hızla artıyor. Veri merkezi kurulumu, şirketler için büyük bir maliyet kalemi. Kurumsal firmalar artık bu maliyet kalemine katlanmak yerine, çok daha düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor.”

“Yeni merkez ile Türk Telekom’un beyaz alan büyüklüğü 4 katına çıkıyor”

Verilerin sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi ve taşınabilmesi için gerekli en önemli ihtiyacın fiber altyapının sağladığı yüksek hız olduğunu dile getiren Doany, Türk Telekom’un 262 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısıyla ülkenin iletişim ağının ana omurgasını oluşturduğunu belirterek, “Sayıları 42 milyonu aşan abonemize hızlı ve kesintisiz iletişim sağlamanın yanı sıra veri işleme ve depolama konularında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Gayrettepe, Güneşli, Ahlatlıbel, Ümraniye ve Ümitköy’den sonra Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplam beyaz alan büyüklüğümüzü 4 katına çıkardık. Yeni merkezimizle birlikte kurumsal müşterilerimize veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde alma ayrıcalığını yaşatacağız” dedi.

Özellikle sağlık ya da finans gibi kritik verileri yöneten kurumlar için verilerin yurt dışına çıkarılmamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Doany, “Türk Telekom olarak, bölgedeki tüm ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve yüksek güvenlik standartlarında benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk. Bu sayede ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Veri güvenliğinde standartları yukarı çektik”

Esenyurt Veri Merkezi, kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve fiziksel risklere uzaklık kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen konumuyla da ön plana çıkıyor. Merkezin konumu belirlenirken pek çok kriterin yanı sıra, olası risk faktörlerini en aza indirmek amacıyla birinci derece deprem bölgesi dışında yer almasına da özellikle dikkat ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, merkezin veri güvenliği açısından da üstün teknolojilerle donatıldığına dikkat çekerek Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile en güvenli veri merkezi hizmetini sağlayacaklarını ifade etti.

3’üncü havalimanına en yakın veri merkezi

30 MVA gücünde enerji altyapı kapasitesine sahip merkezin, 3’üncü havalimanına en yakın veri merkezi olacağını, bu özelliği ile de ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmeti ile müşterilerine her durumda sürekli erişim olanağı sağladıklarını da sözlerine ekledi. Veri merkezinin 22 odadan oluştuğunu belirten Doany, “Her odada 203 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 4.466 olacak. Çevreye uyumlu yeşil bina özelliğine de sahip olan veri merkezimiz için, uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü altyapımız ve yarının teknolojisine yatırımlarımız ile Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz” diye konuştu.

