Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Ekonomi »
  • Türk Telekom iştiraki AssisTT, Rize’deki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

Türk Telekom iştiraki AssisTT, Rize’deki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiye daha istihdam sağlayarak Rize’deki toplam çalışan sayısını 450’den 700’e yükseltecek. AssisTT’in Rize lokasyonundaki iş fırsatına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için mülakat tarihleri 28 Mayıs-1 Haziran olarak belirlendi.

Türk Telekom iştiraki AssisTT, Rizedeki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

24 Mayıs 2018 13:11

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiyi daha işe alacağını duyurdu. Bu artışla birlikte Rize’de mevcutta 450 olan AssisTT çalışanlarının sayısı 700’e yükselecek. Rize’de Türk Hava Yolları ve Türk Telekom Evde İnternet projeleri için hizmet sunan AssisTT, yeni işe alımlarla birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi için de hizmet verecek. Rize lokasyonundaki kariyer fırsatları için adaylar www.assisttkariyerim.com ve www.kariyer.net üzerinden özgeçmişleri ile başvuruda bulunabilecek. 

Adaylarda aranan özellikler 

Yapılan açıklamada; adaylarda 18-35 yaşları arasında ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca; düzgün diksiyon, etkili iletişim ikna ve analiz yeteneği, vardiyalı çalışmaya uyum, hedef odaklılık, zaman yönetimi yetkinlikleri de dikkate alınıyor. Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olanların başvuruları kabul ediliyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç