Türk Telekom Sakaryalı kadınlara teknoloji eğitimi verecek

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, ‘Şimdi Senin Zamanın’ sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin yeni durağı 16-17 Kasım tarihlerinde Sakarya’da olacak. Şirket açıklamasına göre Kent Meydanı’nda yer alacak olan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında gerçekleştirilecek eğitimlerde kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi verilecek.

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda verilecek eğitimlerde kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.

Katılımcılar, eğitim programı sonunda sertifika alacak ve hediyeler kazanacaklar.

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25’er kişilik sınıflarda günde iki kez (10:00-12:00 ve 14:00-16:00) olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliğinin yanı sıra, her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edilecek. Hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.

‘Şimdi Senin Zamanın’ denilerek seninzamanin.com adı altında kadınlara özel bir portal oluşturuldu. Sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalda annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Portalda ayrıca kadınların bulundukları ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için özel etkinlik takvimi de yer alıyor.