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Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbi öncesinde taraftara açık olarak Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi.

Türk Telekom Stadyumundaki antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi
Türk Telekom Stadyumu’nda muhteşem anlar - Foto Galeri

16 Mart 2018 20:36
Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu önemli derbi öncesinde antrenmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu’na antrenmanı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yoğun destek gösterdi. Antrenman öncesinde ve sırasında hiç susmayan taraftarlar, tezahüratlar derbi için takıma moral verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca meşaleler yakarak, statta müthiş bir atmosfer yaptı. Takımını derbi öncesinde yalnız bırakmayan taraftarların sayısı ise 27 bin 681 olarak açıklandı. 

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ile basketbolcular da izledi.  

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: derbi, fenerbahçe, galatasaray

 

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