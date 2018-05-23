Türk Telekom, Tekirdağlı kadınlara interneti anlattı

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğinin ikincisini başlattığını duyurdu. Teknoloji Seferberliği kapsamında Türkiye’yi dolaşacak olan Gezici Eğitim Tır’ı Tekirdağlı kadınlara teknoloji eğitimi verdi.

İlk etabını geçen sene 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun projenin ikinci döneminde toplam hedefin 10 bin kişiye ulaşmak istediklerini söyledi. Dursun, “Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarını anlatacağız” dedi

“Kadınları güçlendirmek istiyoruz”

Teknolojiye okuma yazma gibi hakim olmak gerektiğinin altını çizen Dursun, “Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar Türk Telekom’un sitesinden veya telefon ederek kayıt oluşturabileceği kaydedildi.