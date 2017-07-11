Türk Telekom'u işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye’nin iletişimini kesmek isteyen darbecilerin hedefinde Türk Telekom binaları da vardı. Türk Telekom’un Ankara’daki Ulus binası yapılan saldırılar ve sıcak çatışmaların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, bir yanda darbeciler, diğer yanda kahraman askerler ve polis özel harekat timlerinin çatışma anları görünüyor. Türk Telekom çalışanları tarafından verilen mücadele de görüntülere yansırken, darbeci askerlerin şirket çalışanlarına yönelik kötü muamelesi de dikkat çekiyor. Türk Telekom’un Ulus Binası’ndaki mescide, postallarıyla girmekten kaçınmayan ve Türk Telekom’un teknik personelini rehin tutan darbecilerin, saatler ilerledikçe yaşadıkları panik de açıkça görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu “O gece teröristler özellikle ülkemizin iletişim gücüne saldırdılar” dedi.