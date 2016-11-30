Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Türk uzmanlar miyopide bilime ışık tutacak bulgulara ulaştı

Türk uzmanlar miyopide bilime ışık tutacak bulgulara ulaştı

Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, çocuklarda ortaya çıkan ve uzağı görememe şeklinde bilinen miyopi rahatsızlığının durdurulması veya önlenmesine yönelik çok önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Türk uzmanlar miyopide bilime ışık tutacak bulgulara ulaştı

30 Kasım 2016 10:00
Türk uzmanlar miyopide bilime ışık tutacak bulgulara ulaştı - Tıkla İzle

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, miyopi rahatsızlığının durdurulması veya önlenmesine yönelik dünyada şu ana kadar elde edilmemiş bulgulara ulaştıklarını söyledi. Uzağı net görememe olarak bilinen miyopi rahatsızlığının bugün için özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada salgın bir hastalık gibi hızla yayıldığına dikkat çeken Timuçin, “Miyopinin gelişme sebebi veya durdurulma şekli halen bilinmiyor. Artmış miyopi yaygınlığının altında yatan sebeplerin başında internet, bilgisayar, telefon gibi teknolojik uğraşıların hayatımızda fazla yer alması ve dolayısıyla miyopinin kapalı alanlarda geçirilen zaman ile ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Miyopi, son yıllarda dünyada patlama şeklinde bir yaygınlığa ulaştı. Hatta ileriki yıllara yönelik tahminlerde 30 yıl sonra dünya nüfusunun yarısının bu rahatsızlığa yakalanacağını biliyoruz. Aynı şekilde en önemli körlük sebebi olarak da miyopi gösteriliyor. Güneydoğu Asya ülkeleri hastalığı durdurmak ve önlemek amacıyla kampanyalar düzenliyor” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi mühendisleri ile yaklaşık iki yıl boyunca yaptıkları araştırmalar neticesinde miyopi rahatsızlığı ile ilgili bilime ışık tutacak yeni bulgulara ulaştıklarını vurgulayan Timuçin, “YYÜ Su Ürünleri Fakültesi'ndeki mühendis arkadaşlarla beraber yaptığımız araştırmada, kapalı ortamların ışığının veya aydınlatma sistemlerinin mavi ışık ile zenginleştirilmesi halinde miyopinin durdurulması veya önlenmesine yönelik önemli bilimsel bulgular elde ettik ve bu bulguları bilim dünyası ile paylaştık. Hatta yurt dışında bu konu ile uğraşan önemli bilim adamları bize ulaştı ve yorumlarını, görüşlerini bize ilettiler” ifadelerini kullandı.

Miyopinin nasıl oluştuğu ve nasıl önleneceği konusunda bir fikir birliğinin olmadığını ifade eden Timuçin, “Şu an bilimsel olarak kanıtlanmış tek veri, kapalı ortamlarda kalma süresi ile miyopinin artış sıklığı arasında kuvvetli bir ilişki var. Ne kadar fazla kapalı ortamda kalıyorsanız, miyopi de o kadar fazla gelişiyor. Bunun dışında şu an elimizde miyopi hakkında kanıtlanmış bir bilgi yok. Biz kendi araştırmamızda kapalı ortamların mavi ışıktan zenginleştirilmesi veya beslenmesi ile miyopinin durdurulması veya önlenmesine yönelik önemli bilimsel bulgulara ulaştık. Ben kendi hastalarıma soğuk gün ışığı lambaları kullanmalarını öneriyorum. Çünkü bu lambalar piyasada bulunuyor ve maviden zengin ışık içeriyor. Bu şekilde miyopiyi durduracağımı düşünüyorum. Şu ana kadar hastalarımdan olumlu yanıtlar almaya başladım. Araştırmalarımızı klinik çalışmaları ile doğrulamamız halinde miyopinin tarihe karışacağını belki biraz iddialı olacak ama söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Araştırma sonuçlarının kontrollü klinik deneylerle doğrulanması halinde devletlerin sağlık politikalarında değişikliklerin olacağını ifade eden Timuçin, “Miyopinin durdurulmasında hekimlerin yanı sıra hükümetlerin, devletlerin sağlık politikalarında köklü değişiklikler olacağını umuyorum. Çünkü bu doğrulandığı zaman okullarda, sınıflarda ortam aydınlatılmasına yönelik yasal değişikliklerin de beraberinde geleceğini tahmin ediyorum” dedi.

Araştırma sonuçlarını dünyanın saygın bilim dergilerinden olan "Experimental Eye Research" dergisinin 2016 Ekim sayısında bilim dünyasına duyurduklarına dikkat çeken Dr. Timuçin, “Bundan bir asır önce Henry Edward Juler adlı İngiliz bir göz cerrahı, 1904 yılında yazdığı ‘A Handbook of Ophthalmic Science and Practice’ adlı kitabında, ‘Miyopi ortaya çıkmış ise dışarı çıkın. Mümkünse deniz yolculuğu yapın’ demişti. Bilim dünyası İngiliz cerrahın bir asır önceki ‘dışarı çıkın’ tavsiyesini kabul etmiş, ancak deniz yolculuğunun sırrını ise anlayamamıştı. Deniz yolculuğunun sırrı, acaba mavi olabilir mi?” diye konuştu.

Atilla İdiz 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç