Türk ve Avrupa basını Beşiktaş ve Cenk Tosun’u yazdı

2018 yılının ilk ayını geride bırakırken, kulüplerin transfer raporları açıklandı. Takımlar, yaptığı transferler kadar satmış olduğu oyuncular ve getirileri ile de konuşuldu.

PREMİER LİG’DE EN PAHALI 6. TRANSFER OLDU

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Cenk Tosun, 27 milyon euro’ya 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak Everton’un kadrosuna dahil oldu. Beşiktaş yüksek bonservis bedeli karşılığında yolladığı yıldız futbolcuyla büyük gelir elde etti. Yetenekli futbolcu ise devre arası Premier Lig’deki en pahalı altıncı transfer oldu. Türkiye’de olduğu gibi dünya basınında da ses getiren transferi, İngiliz basını manşetlere taşıdı. Başarılı futbolcu, transfer olmasıyla birlikte ay boyunca 27 bin 22 haberde yer alarak zirvedeki isim olmayı başardı.

ARDA TURAN AYAĞININ TOZUYLA MANŞETLERDEKİ YERİNİ ALDI

İspanya takımlarından Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Günlerce transfer olacağı konuşulan futbolcu, Medipol Başakşehir Kulübü ile el sıkıştı. Havaalanında coşkuyla karşılanan Turan, yaptığı açıklamalarla başarılı bir sezon geçirmek istediğinin sinyallerini verdi. Transferi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından kulübün Twitter hesabından açıklanan futbolcu, 17 bin 529 haberle en çok konuşulan ikinci isim oldu.

Sakat olmasına rağmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında oynayan Burak Yılmaz, sergilediği bu tavırla medyada, fedakarlığıyla adından söz ettirdi. 1–1 beraber biten karşılaşmada takımının tek golünü atan başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 17 ye yükseltti. Sergilediği performansla adından söz ettiren Yılmaz, MTM’nin raporuna göre 13 bin 50 haberin konusu oldu.

TAKIMLARIN TRANSFER RAPORU AÇIKLANDI

3 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi sona erdi. Takımlar aldıkları ve gönderdikleri oyuncularla oldukça yoğun bir döneme imza attı. Öte yandan da takımlar Ziraat Türkiye Kupası için mücadeleye devam ediyor.

Beşiktaş, ay boyuncu yaptığı transferler ile çok konuşuldu. Siyah-beyazlı ekip 4 oyuncu alırken 4 oyuncu da sattı. Ekip, aldığı oyunculara 4,85 milyon euro harcarken, bonuslar hariç 22,4 milyon euro’luk satış yaptı. Böylece takım ara transfer dönemini, bonuslar hariç 17,55 milyon euro karla kapattı. Beşiktaş ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olurken, ay boyunca 76 bin 795 haber ile en çok konuşulan takım oldu.

GALATASARAY’DAN 15.3 MİLYON EURO’LUK KAR

Ara transferler dönemini hareketli geçiren diğer takım ise Galatasaray oldu. Ara transfer döneminde kiraladığı Japon oyuncusu Yuto Nagatomo ile tek takviye yapan takım, üç oyuncusunu ise gönderdi. Takımın, elde ettiği 15.3 milyon euro karın büyük kısmı ile oyuncuların maaş ödemelerini yaptığı, SGK ve vergi borçlarını ödediği konuşuldu. Sarı kırmızılı takım, ay boyunca oynadığı maçlar ve yaptığı transferlerle 72 bin 318 haber ile adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE SESSİZLİĞİ TERCİH ETTİ

Ara transferler dönemini en sakin geçiren takım ise Fenerbahçe oldu. Son 5 yılda sadece bir kez ara dönemde futbolcu takviyesi yapan takım, bu dönemde geleneğini bozmayarak futbolcu almadı. Dönem boyunca sarı lacivertli takım, yaz döneminde transfer edip kaydettiremediği Eljif Elmas’ın lisansını çıkardı. Ozan Tufan takımda kalırken Robin Van Persie ise kulüpten ayrıldı. Bu başlıklarla Fenerbahçe, MTM’nin hazırladığı rapora göre ay boyunca 63 bin 178 haberde yer aldı.

FATİH TERİM YENİDEN GALATASARAY’DA

“Nerede kalmıştık” paylaşımı ile Galatasaray’da dördüncü Fatih terim dönemi başlamıştı. Deneyimli teknik direktör, göreve geldiği günden bu yana gündemden düşmedi. Terim idaresinde sarı kırmızılı ekip, Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda 2 maç oynadı. Ekip, çıktığı 5 resmi maçı da kazandı. Fatih Terim, takımının başarısıyla adından söz ettirerek ay boyunca 34 bin 17 haberle konuşuldu.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının ardından yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Güneş, siyah beyazlı takımın maçtan 3–1 galibiyetle ayrılmasına rağmen, daha farklı bir skorla maçtan ayrılabileceklerini ifade etti. Teknik Direktör Güneş’in, "Ayakkabıları yoktu, 10 çift ayakkabıyı biz verdik. Bizi yenseler bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdi" sözleri ise çok konuşulan ifadeler oldu. Güneş yaptığı açıklamalarla ay boyunca 15 bin 554 haberle en çok konuşulan ikinci isim oldu.

DURSUN ÖZBEK LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALDI

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime gitti. Özbek, seçim sonucunda ise başkanlığı Mustafa Cengiz’e devretti. 2 yıl 8 ay görev yapan Özbek, pes etmeyerek gelecek seçimde tekrar aday olacağını belirtti. Özbek, bu başlıklarla en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.