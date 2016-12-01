Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısına katılmak üzere Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından Rus Bakan Lavrov ile birlikte Alanya Limanı’na geldi. Rus Bakan Lavrov’a mercimek çorbası, Grida balığı, kabak tatlısı ve Alanya mezelerini ikram eden Bakan Çavuşoğlu, Alanya Kalesi’nin olduğu bölgede kenti anlattı.

Çavuşoğlu'nun ağabeyinden Lavrov'a jest

Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi ve aynı zamanda da Alanyaspor’un Başkanı olan Hasan Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a üzerinde Sergey Lavrov yazan 07 numaralı Alanyaspor formasını hediye etti. Alanya Limanı’nı inceleyen Bakanlar daha sonra Kızılkule önünde Rus ve Türk vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha sonra ülkesine dönmek üzere Gazipaşa Havalimanına hareket etti.

"Yeni dünyayı birlikte inşa edebiliriz"

Öte yandan ülkesine hareket etmek için Gaziapaşa Havalimanına hareket eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Rus ve Türk vatandaşlar dev bir pankartla sevgi gösterisinde bulundu. Mahmutlar D-400 Karayolu üzerindeki Yekta Homes Sitesi önüne dev pankart açan 50'ye yakın Türk ve yerleşik Rus vatandaşlar, üzerinde Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Lavrov'un resminin yer aldığı, Rusça ve Türkçe yazılmış 'Yeni dünyayı birlikte inşa ediyoruz' pankartı açtı. Ellerinde Türk ve Rus bayrağıyla Rus Bakanı selamlayan vatandaşlar, Lavrov'un geçişinden sonra bölgeden ayrıldı.

Suat Metin - Sabri Çağlar - Harun Erdoğdu