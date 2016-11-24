Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türk Yıldızları'ndan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Türk Yıldızları'ndan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi Filosu Türk Yıldızları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir video klip hazırladı.

Türk Yıldızlarından Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım 2016 07:35
Türk Yıldızları'ndan 'Öğretmenler Günü' mesajı - Tıkla İzle

Türk Yıldızları tarafından hazırlanan klipte Türk Yıldızlarının pilotlarından bakım ekibine kadar bir çok isim öğretmenleri ile ilgili anıların paylaşarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.
Klipte, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hv. Plt. Bnb. Esra Özatay "Merak etmeyi ve öğrenmeyi öğreten bizleri hayata hazırlayan ülkemizin geleceğini şekillendiren öğretmelerimizdir" dedikten sonra Türk Yıldızları "Cehaletin karanlığına ışık tutan tüm öğretmenlerimizin, hayatımıza yön veren bütün öğretmenlerimizin, öğretmenler günü kutlu olsun" diyerek öğretmenlerin gününü anlamlı bir jest ile kutladılar. 

Emrah Elmas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç