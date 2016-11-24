Türk Yıldızları tarafından hazırlanan klipte Türk Yıldızlarının pilotlarından bakım ekibine kadar bir çok isim öğretmenleri ile ilgili anıların paylaşarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.

Klipte, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hv. Plt. Bnb. Esra Özatay "Merak etmeyi ve öğrenmeyi öğreten bizleri hayata hazırlayan ülkemizin geleceğini şekillendiren öğretmelerimizdir" dedikten sonra Türk Yıldızları "Cehaletin karanlığına ışık tutan tüm öğretmenlerimizin, hayatımıza yön veren bütün öğretmenlerimizin, öğretmenler günü kutlu olsun" diyerek öğretmenlerin gününü anlamlı bir jest ile kutladılar.

Emrah Elmas