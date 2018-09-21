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Türk Yıldızları'nın kokpitinden eşsiz İstanbul Boğazı manzarası

Türk Yıldızları'nın kokpitinden eşsiz İstanbul Boğazı manzarası
Türk Yıldızları'nın kokpitinden eşsiz İstanbul Boğazı manzarası

İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2018'e katılan Türk Yıldızlarının boğaz üzerinde yaptığı uçuş kokpitten böyle görüntülendi.

Türk Yıldızları'nın kokpitinden eşsiz İstanbul Boğazı manzarası - Tıkla İzle

İstanbul'u kanatları altına alan Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi Timi Türk Yıldızları boğaz üzerinde yaptığı uçuş ile milyonların başını gökyüzüne çevirdi. Eşsiz bir manzara eşliğinde gerçekleşen uçuş Türk Yıldızlarının kokpit kamerasından da böyle görüntülendi. Türk Yıldızları bu eşsiz uçuş deneyimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Eşsiz istanbul manzaraları eşliğinde Türk Yıldızlarının ülkemizi temsil eden kırmızı beyazlı uçakları ile yaptığı gösteri uçuşu kabinden farklı bir açı ile gözler önüne serildi. Türk Yıldızları bu görüntüleri "İstanbul kanatlarımızın altında! Dünyanın en güzel manzarası kokpitimizden böyleydi. Sizce sırada ne olabilir? Teknofest'te gözünüz gökyüzünde olsun!" diyerek bir sürprizin de haberini verdiler.

Emrah Elmas 

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