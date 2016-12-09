Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 8 Aralık 2016 tarihinde, toplam 109 bin 500 adet alım işlemi yapıldı. 9,07 - 9,12 TL fiyat aralığından 995 bin 431 TL'lik işlem gerçekleştirildi. Turkcell'in KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 8 Aralık 2016 tarihinde, toplam 109.500 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,07 - 9,12 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 995.431 TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız yüzde 0,184 seviyesine ulaşmıştır".