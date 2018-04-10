Turkcell Akademi UNESCO’da ilham öyküsü oldu

Türkiye’nin dijital eğitim platformu Turkcell Akademi Bireysel, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından mobil öğrenme alanındaki en başarılı 60 uygulama arasında gösterildi. UNESCO tarafından incelenen 300’den fazla örnek arasından seçilen 60 uygulama, yine UNESCO’nun ev sahipliğinde yapılan Mobil Öğrenme Haftası’nda tanıtıldı. Turkcell Akademi Bireysel uygulaması, Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, dijital ekonominin meslekleri için yenilikçi beceri gelişimleri başlıklı oturumda örnek vaka olarak anlatıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik örnek uygulama

Günümüzün dijital dünyasında eğitimin sürekliliğinin büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dijital ekonomiyle ortaya çıkan yeni beceriler bizim için zaman ve mekandan bağımsız dijital öğrenmeyi mümkün kılıyor. Biz de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında başlattığımız ‘nitelikli eğitim’ ve ‘eşitsizliklerin azaltılması’na yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, 2014 yılında Turkcell Akademi bilgi sermayesini tüm Türkiye ile paylaşmak üzere Turkcell Akademi Bireysel uygulamasını hayata geçirdik. Dünyanın önde gelen kaliteli eğitim içerikleri, hem Türkiye’deki profesyonellerin ve gençlerin ihtiyaçlarına göre oluşturuldu, hem de tamamen Türkçeleştirildi. Bu sayede geniş kitlelere ulaşan uygulamamızın, UNESCO tarafından dünyanın en iyi örnekleri arasında gösterilmesi bizim için gurur kaynağı".

6.8 milyon kullanıcıya ulaştı

Turkcell Akademi Bireysel içinde yer alan eğitimlerle, tüm bireylere destek oluyor. Uygulamada yer alan bin 500’den fazla eğitim içeriğine dileyen herkes, dünyanın her yerinden ücretsiz olarak erişebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunan uygulama, bugüne kadar 2.1 milyon kişi tarafından indirilirken, eğitimler sonrasında 25 bin adet dijital sertifika verildi. Web ve mobil versiyonlarından kullanıcı sayısı 6.8 milyona ulaşırken, sayfa gösterim sayısı ise 51.6 milyonu buldu.