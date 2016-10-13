Turkcell açıklamasına göre BiP, her geçen gün artan indirilme sayısı ve yeni uygulamalarıyla rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Tamamen yerli kaynaklarla Türkiye’de geliştirilen ve bugüne kadar 192 ülkeden 10 milyondan fazla kişi tarafından indirilen BiP, şimdi de “Akıllı Faks” özelliği ile dünyada bir ilke daha imza atıyor. Bu özellik sayesinde bir anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden faks gönderimi ilk defa BiP ile mümkün hale geliyor. Turkcell başka hiçbir anlık mesajlaşma uygulamasında bulunmayan bu yepyeni özellik için patent başvurusunda da bulundu.

Açıklamada faks gönderme işlemleri şu şekilde anlatıldı: "BiP ile faks göndermek için öncelikle BiP uygulamasında yer alan “Keşfet” bölümünden “Akıllı Faks” özelliğini takip ederek “Faks Gönder” seçeneğine dokunuyoruz. Ardından açılan mesaj alanına faks çekilecek telefon numarası (Örnek: 0216xxxxxxx) yazılıyor. Sonrasında ise iletilmek istenen belgenin fotoğrafı çekiliyor veya daha önce fotoğrafı çekilen belge telefonun galerisinden seçilerek gönderiliyor. Bundan sonra faksınızın gönderilmesi için tek yapmanız gereken ise gelen mesaja “Evet” yazıp onay vermek. Turkcell’lilerin kullanabildikleri bu özellik sayesinde örneğin bankalar veya kamu veya özel kurumlara talimat veya dilekçe göndermeniz gerektiğinde veya mali ve hukuki işlerinizde imzalı doküman iletmeniz durumunda faks göndermek çok kolay hale geliyor. Üstelik bu özellik sayesinde yurt dışı numaralara da (+49xxxxxxxxx) faks gönderebilirsiniz. BiP üzerinden faks göndermek ilk ay tüm Turkcell’liler için ücretsiz olacak".

Sesli ve görüntülü görüşme süresi 163 milyon dakikayı aştı

BiP üzerinden gönderilen toplam mesaj sayısı aylık bazla 250 milyona yaklaşırken, toplam gönderilen mesaj sayısı 3 milyarı aştı. Sesli ve görüntülü arama özellikleri de bulunan uygulamada gerçekleştirilen toplam arama süresi de 163 milyon dakikayı geçmiş durumda. BiP’te yer alan Keşfet bölümündeki sayfaların toplam takipçi sayısı ise kısa sürede 2 milyonun üzerine çıktı.