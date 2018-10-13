Turkcell Gelibolu Maratonu başlıyor

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl 4.'sü düzenlenecek, Türkiye'nin ‘Barış' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla yarın gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri yapılacak.

Halk koşusu 11.00'de başlayacak

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Toplam ödül 100 bin TL

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Km. Koşuları'nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak. Turkcell Maratonların olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı be sene de 17 Burda AVM'de yapılırken, 3 günlük fuarda IAAF Çocuk Atletizmi Etkinlikleri ve ücretsiz Evren Can Gündüz Konseri de yapıldı.

Ünlü konuklar Hayrettin ve Şahika Ercümen maratonda

2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu'nun bu seneki onu konukları ise komedyen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen olacak. İki isim de Gelibolu'nun tarihi atmosferinde koşacaklar.

Turkcell Barış Ormanı büyüyor

İki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartılacak. Bununla birlikte maratona BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.

Mürselin Kılıç

