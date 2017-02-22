Diğer
Kategoriler

Turkcell Global Bilgi'den 2017'de bin 500 kişiye istihdam hedefi

Turkcell Global Bilgi, düzenlediği toplantıda 2016 yılında 2 bin 100 kişiye istihdam sağladığını açıklarken, 2017'de bin 500 kişiye daha istihdam sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Turkcell Global Bilgiden 2017de bin 500 kişiye istihdam hedefi

22 Şubat 2017 16:24

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, kurulduğu günden bu yana gösterdiği büyüme ivmesine paralel olarak 2016'da 2 bin 100 kişiye istihdam sağladığını düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2016'da değer üretecek yatırımlar ve teknolojik atılımlarla önümüzdeki dönemde hızla sürdüreceğini açıklayan şirket, şu an Türkiye'de 14 lokasyonla müşterilerine hizmet veriyor. Erzurum Çağrı Merkezi ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek sektörün Anadolu'daki yatırımlarına öncü olan ve bugün toplam 11 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi, 2017'de Anadolu'daki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacak. Tüm lokasyonlarında kapasite kullanım oranını arttırma hedefi ile yıla başlayan şirketin yapacağı işe alımların en büyük hacmini müşteri temsilcisi pozisyonu oluşturacak. Müşteri temsilcisi dışında bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları, iş geliştirme gibi spesifik uzmanlık pozisyonları için de istihdam alanları açılacak.

Finansta ve özel sektörde büyüme

Sektörde bankalara dış kaynak hizmeti sunan ilk 3 firma arasında yer alan şirket, 2016 yılında finans sektöründe yüzde 31'lik bir büyüme kaydetti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl portföyüne yeni müşteriler ekleyerek hizmet ağını genişleten ve çeşitlendiren Turkcell Global Bilgi, özel sektörde gösterdiği yüzde 28'lik büyüme ile de önemli bir başarıya imza attı ve hizmet verdiği müşteri sayısını Turkcell dahil 60'a ulaştırdı.
Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Turkcell Global Bilgi olarak şirketimizi sadece çağrı merkezi olarak değil, baştan uca müşteri deneyimini tasarlayan ve uygulayan bir merkez olarak konumluyoruz. Kurumsal müşterilerimizin; satış, tahsilat, müşteri deneyimini iyileştirme ve müşteri memnuniyetini artırma hedeflerini birlikte belirleyerek stratejik bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz. Akıllı telefon, bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımındaki artış ile tetiklenen interaktif iletişim ihtiyacı, beklentileri değiştirerek müşterilerin zaman ve mekan sınırı olmadan hizmet alma talebini artırdı. Bu kapsamda, dijitalleşmeye yatırım yaparak her kanaldan etkin müşteri deneyimi sunmayı ve operasyon kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Anlık mesajlaşma platformları üzerinden müşteri hizmetleri sunmak ve robotlar öncelikli yatırımlarımız olacak. Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz RobotSale uygulaması ile yepyeni bir satış mecrası oluşturduk" dedi.

Aynur, sözlerini şöyle tamamladı: "Sektör yatırımlarının Anadolu'ya kaymasına öncülük eden ve farklı illerde gerçekleştirdiği yatırımlarla binlerce kişiye yeni iş imkanı sunan şirketimiz bu anlamda ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Çağrı merkezleri sayesinde Anadolu'da eğitim görmüş gençlerimiz iş bulmak amacıyla artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmıyor, çağrı merkezlerinin sunduğu iş imkanlarıyla doğduğu, büyüdüğü şehirde hayatlarını kurma şansını yakalayabiliyor. 2017'de hedeflerimizi gerçekleştirip yeni istihdam alanları oluşturacağız. Yıl sonuna kadar toplam bin 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak olmaktan ötürü çok mutluyuz. Ülkemizin geleceği olan gençlere yatırım yapmaya devam edecek, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!