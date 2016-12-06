Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, ADSL pazarında yaşanan sıkıntıları, düzenlenen basın toplantısında aktardı. Kuran, ADSL pazarında dengesiz rekabet şartlarının oluşturduğu boşluk nedeniyle Turkcell’in, 11 aydaki gelir kaybının 52 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. Kuran'ın açıklamalarına göre ADSL’deki sabit internet bağlantısıyla ilgili sıkıntıların Turkcell Superonline’ın sunduğu müşteri deneyiminden faydalanmak isteyen binlerce kişiyi mağdur ettiğini söyledi. ADSL/VDSL’de yaşanan altyapı kullanım sorunu nedeniyle son 11 aylık dönemde 87 bin kişinin internetsiz kaldığını dile getirdi.

ADSL ve VDSL bağlarken büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Doğuş Kuran, “Süreç gereği ADSL ile ilgili taleplerimizi Türk Telekom’a iletmemiz ve altyapı kullanımı konusunda kendilerinden gelecek onay doğrultusunda aktivasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak Türk Telekom’dan bize aktivasyon sürecinde “Port yok, müşteri vazgeçti, adreste bulunamadı” gibi mazeretler geliyor. Ocak-Kasım 2016 dönemini kapsayan 11 ayda, 87 bin müşterimizin internetini bu nedenlerle aktif hale getiremedik. Ayrıca aynı dönemde 50 bin müşterimiz de geciken bağlantı ve erken/tekrarlayan arıza sebebiyle mağdur oldu. Bu aksaklıklardan dolayı ise Turkcell 52 milyon liradan fazla gelir kaybına uğradı. Türk Telekom yetkilileri ile bir araya gelip sorunu konuştuk. Tüm şikayetlerimizi BTK’ya ilettik ve düzenli olarak iletmeye devam ediyoruz. Ancak sıkıntı çözülemiyor. Bu sıkıntılarda bakırın miadını doldurmuş olmasının da önemli payı var. Devletin fiber internetin önündeki engelleri kaldırması bu sıkıntıların da kökten çözümü olacaktır” dedi.

"Ceza caydırıcı değil"

Ödenen cezalara da değinen Kuran, “Bu konuyla ilgili yasal düzenleme olmadığı için bize sundukları her mazereti geçerli sebep olarak gösterebiliyorlar. Örneğin TTNet’ten Superonline’a geçerken bile ‘port yok’ dediği abone için, sinyal vermediğinde, tekrarlayan arıza durumlarında kendisini suçlu görmüyor. Suçlu görmediği gecikmeler için de ceza ödemiyor. Ceza ödemek zorunda kaldıkları durumda ceza bedelleri, bizim hesaplamalarımızın aksine kendi hesaplamalarıyla çok cüzi rakamları önümüze getiriyor.” diye konuştu.

DSL abonelikleriyle ilgili taleplerin aktivasyona dönüştürülme oranının bugün gelinen noktada yüzde 50’ye gerilediğini vurgulayan Kuran, “Bazı örneklerde bu abonelerin Türk Telekom’a geçmek istediğinde internetlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde bağlandığını gözlemledik. Bu durum ‘Türk Telekom portları kendilerine rezerve ediyor’ diye düşünmemize yol açıyor. İller bazında aktivasyon oranlarını incelediğimizde örneğin Gaziantep’te bu oranın yüzde 20’ler seviyesine kadar düştüğünü tespit ettik” dedi.

"Çağrı gideri 4,4 milyon lira"

Türkiye’de ortalama aylık internet faturasının yaklaşık 50 TL olduğunu dile getiren Kuran, “87 bin aboneden gelen gelir, yılda 52,2 milyon lira yapar. Burada öncelikle vatandaşın mağduriyeti, sonra bizim gibi şirketlerin gelir kaybı var. Tüm bunlara ek, bir de operasyonel olarak zor durumda bırakılıyoruz. Sonuçlanamayan aktivasyon süreci nedeniyle geri dönüşü olmayan yıllık 4,4 milyon TL’ye yakın sadece çağrı merkezi giderimiz oluyor. Maddi kaybımızı bir noktaya kadar görmezden gelebiliriz ancak ADSL müşterilerimizin bizim kontrolümüz dışındaki sebeplerle yaşadığı kötü deneyimden dolayı şirketimizin ve markamızın uğradığı itibar kaybını kabul etmemiz mümkün değil” açıklamasını yaptı.

"Mevcut ADSL aboneleri de mağdur"

Süreçlerin sadece yeni aboneliklerde değil mevcut müşteriler için de zorluk yarattığının altını çizen Doğuş Kuran, “Abone yaptığımız mevcut müşterilerimizin arıza süreçlerinde de sıkıntılar yaşanıyor. Arıza çözüm taleplerini yine altyapısını kullandığımız Türk Telekom’a iletmek durumundayız. İlgili süreçte de önümüze engeller çıkıyor. Bu konuda da elimizde çok çarpıcı örnekler yer alıyor. Örneğin aynı talebi ilk ilettiğimizde ‘sorun bizden kaynaklı değil’ cevabı alıyoruz. Daha sonra aynı sorunu bir kez daha ilettiğimizde sorunun kendilerinden olduğunu kabul ederek çözüyorlar” dedi.

"138 bin kişiye özel mobil data paketi"

DSL aktivasyon ve arıza süreçlerinde yaşanan her türlü zorluğa rağmen müşterilerini mağdur etmemek için gerekli önlemi aldıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, "Uzayan süreçlerde müşterilerimizi internetsiz bırakmamak için ihtiyaca yönelik özel mobil data paketi oluşturduk. Abonelik ve arıza süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen tüm müşterilerimize herhangi bir koşul olmadan haftalık 4 GB mobil internet paketini ücretsiz olarak sunuyoruz. Son 3 ayda bu paketten yararlananların sayısı 138 bine ulaştı" diye konuştu.

"4.5G’yi evlere dağıtacağız"

Bu sorunların bir kısmını 4.5G teknolojisini kullanarak aşmak istediklerini de anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kuran, “Turkcell’in geliştirdiği WTTH (Wireless to the Home - Evlere Kablosuz Bağlantı) teknolojisi ile 4,5G şebeke altyapımızı kullanarak hanelere ulaşacağız. Fiber teknolojisi olmayan yerlere 4,5G kapsamasını ev içerisinde Wi-Fi ile dağıtabileceğiz. WTTH teknolojisini fiber bağlantısı olmayan Turkcell müşterileri için ADSL’e alternatif olarak sunabileceğiz. Modemin üzerinde bir SIM kart olacak. Son kullanıcı başka herhangi sabit internet şebekesine ihtiyacı olmadan SIM takılı WTTH cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, data hizmeti alabilecek” dedi.