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Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası 6 Ekim'de başlayacak

Bu sene 10.’suna imza atılacak Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası 6-9 Ekim tarihlerinde Alaçatı’da gerçekleştirilecek.

Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası 6 Ekimde başlayacak

05 Ekim 2016 10:44

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum müşterilerinin hayatlarına konfor ve keyif katmak, keşfetmeye teşvik etmek amacıyla farklı işbirlikleri yapmayı sürdürüyor. Bu kez Türkiye’de sportif balıkçılığı destekleyen Turkcell Platinum, ünü ve etkisi ülke sınırlarını aşan Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’na sponsor oldu. 10. yılını kutlayan turnuva bu yıl Turkcell Platinum sponsorluğunda 6-9 Ekim tarihlerinde Port Alaçatı’da gerçekleştirilecek.

Son dört yıldır Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık yarışması olan Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası spor ve iş dünyasının sportif balıkçılığa meraklı isimlerini bir araya getiriyor. Turnuvanın organizasyonunu yıllardır olduğu gibi Türkiye’de denizcilik camiasının yakından tanıdığı, dünya çapında birçok uluslararası yarışmaya katılan Murat İyriboz ve IGFA (International Game Fishing Association-Uluslararası Sportif Balıkçılık Birliği) Türkiye temsilcisi Elvio Pennetti yapıyor.

İş dünyası balık avında, tekneler Tam Burada ile takipte
Turkcell Platinum, sponsor olduğu 50 bin TL’lik büyük ödüllü etkinliğe Turkcell’in teknoloji gücüyle de destek oluyor. Yarışma kurallarına göre teknelerin belirlenen alanda kalmaları gerekiyor. Yarışmacı tekneler Turkcell’in Tam Burada hizmeti ile takip edilerek bu kural kolaylıkla yerine getiriliyor. Üstelik yarış anında tüm tekneler Turkcell Platinum uygulamasından takip ediliyor. Teknelere Çeşme açıklarında Turkcell’in güçlü 4.5G bağlantısını deneyimleyebilmeleri için VINN wi-fi yerleştiriliyor. İlki 2007’de yapılan ve Alaçatı’yı Türkiye balıkçılığının başkenti haline getiren Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’na bu yıl 80 tekne ve 300’ün üzerinde katılımcı kayıt verdi. Türkiye’den katılan ekipler haricinde Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya ve İsrail’den gelen takımlara da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı turnuvaya Cem Boyner, Mehmet Sepil, Mahmut Özgöner, Gökhan Çarmıklı, Sinan Kosif ve Uğur Işık ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılıyor.

Kapanış partisiyle son bulacak
Turnuva boyunca avlanılacak iki gün, toplam süre içindeki en iyi hava koşuluna sahip günlere göre belirleniyor. 8-9 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri sabah 7.00’de denize açılması planlanan ekiplerin oltalarını 15.30’da sudan çıkarması gerekiyor. Marinaya dönen teknelerden çıkan balıklar tartıldıktan sonra hakem kararları açıklanarak şampiyon ekip belirleniyor. Uluslararası Sportif Balıkçılık Birliği kurallarının geçerli olduğu turnuvada nesli tükenme tehlikesinde sınıra yaklaşan türler için “Yakala-Bırak” kuralı uygulanıyor. Turnuva, 9 Ekim Pazar günü ödül töreni ve kapanış partisiyle son bulacak. 

Etiketler: Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, Turkcell Platınum


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