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Turkcell Platinum Golf Challenge, 22-23 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

Turkcell Platinum Golf Challenge 22-23 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Turkcell Platinum Golf Challenge, 22-23 Ekimde İstanbulda gerçekleştirilecek

21 Ekim 2016 13:36

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Platinum Golf Challenge 22-23 Ekim tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenecek. Bu yıl ikincisine imza atılan turnuva golf tutkunu pek çok ismi bu hafta sonu bir araya getirecek. Turkcell Platinum Golf Challenge’a Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere, Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Ali Nuri Türker, Beyhan Benardete, Mete Boybeyi, Pervin Topbaş, Kıvanç Oktay, Meltem Oktay, Hasan Akçakayalıoğlu, Ahmet Özyazıcı, Cemal Kalyoncu, Sabri Yiğit, Fikret Öztürk, Mete Düren ve Cansen Symes Başaran, Serra Tokar ve Hakan Çarmıklı gibi birbirinden ünlü isimler katılıyor.

İki gün süren turnuvaya kayıt veren 200’ü aşkın sporcu, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” ile “Gençler” olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele verecekler. Turkcell Platinum Golf Challenge 23 Ekim Pazar günü 17.30’da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. 

Etiketler: Turkcell Platinum Golf Challenge


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