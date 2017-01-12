Turkcell, sevdikleri ve aileleriyle kayağa gidecekleri Kartalkaya tatillerini Platinum müşterilerine özel düzenledikleri kampanyaları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Platinum müşterilerine Kartalkaya'ya ulaşımdan indirimli konaklamaya, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine, sucuk ekmek ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık beklediğini bildirdi. Turkcell Platinum ayrıca, kayarken müzik keyfini yaşamaları için 'fizy', tatildeyken dizilerini kaçırmamaları için 'Turkcell TV+', kayak fotoğraflarını saklayabilmeleri için 'lifebox' ve şömine başında ısınırken dergi keyfi yaşamaları için 'Dergilik' uygulamalarını müşterilerine ücretsiz olarak sunduğunu bildirdi.

Platinum müşterileri evlerinin önünden Kartalkaya'daki otellerine kadar kendi araçları yerine 13 kişilik Platinum araçlarıyla giderek ulaşımlarını sağlayabileceklerini belirten Turkcell, araçların Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul ve Ankara’dan sağlandığını, dört kişilik bir ailenin de aynı koşullar geçerli olmak üzere bu kampanyadan faydalanabileceğini belirtildi.