Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde yedinci haftada Çağdaş Görmeyenler SK, lider Çankaya Belediyesi’ne ilk yenilgisini evinde tattırdı. İzmir temsilcisi, Başkent ekibini 2-1’lik sonuçla devirdi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri Hasan Şatay kaydetti. Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde zirve takibindeki Yenimahalle Belediyesi ise evinde Ordu GESK’i 1-0 yenerek lider Çankaya ile arasındaki farkı 1’e indirdi.

Turkcell Sesi Görenler Ligi 7. Hafta Toplu Sonuçlar:

GÖRBİR-Denizli GESK: 2-0

Yenimahalle BLD-Ordu GESK: 1-0

İŞGÖR-Kayseri GESK: 0-0

Çankaya Bld-Çağdaş Görmeyenler SK: 1-2

Turkcell Sesi Görenler Ligi 8. Hafta Maçları (22.10.2016)

10.30 Denizli GESK - Ordu GESK

10:30 İŞGÖR - Çağdaş Görmeyenler SK

10.30 Yenimahalle BLD - Kayseri GESK

10:30 GÖRBİR - Çankaya Bld