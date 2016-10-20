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Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde haftanın toplu sonuçları

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde yedinci haftada İzmir temsilcisi Çağdaş Göremeyenler SK, lider Çankaya Belediyesi’ni 2-1 yenerek namağlup unvanını elinden aldı.

Turkcell Sesi Görenler Liginde haftanın toplu sonuçları

20 Ekim 2016 14:44

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde yedinci haftada Çağdaş Görmeyenler SK, lider Çankaya Belediyesi’ne ilk yenilgisini evinde tattırdı. İzmir temsilcisi, Başkent ekibini 2-1’lik sonuçla devirdi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri Hasan Şatay kaydetti. Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde zirve takibindeki Yenimahalle Belediyesi ise evinde Ordu GESK’i 1-0 yenerek lider Çankaya ile arasındaki farkı 1’e indirdi.

Turkcell Sesi Görenler Ligi 7. Hafta Toplu Sonuçlar:
GÖRBİR-Denizli GESK: 2-0
Yenimahalle BLD-Ordu GESK: 1-0
İŞGÖR-Kayseri GESK: 0-0
Çankaya Bld-Çağdaş Görmeyenler SK: 1-2
Turkcell Sesi Görenler Ligi 8. Hafta Maçları (22.10.2016)
10.30 Denizli GESK - Ordu GESK
10:30 İŞGÖR - Çağdaş Görmeyenler SK
10.30 Yenimahalle BLD - Kayseri GESK
10:30 GÖRBİR - Çankaya Bld 


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