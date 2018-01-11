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Turkcell'den 1 yılda 33 milyon TL'lik enerji tasarrufu

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2017 yılında, 95 milyon kilovat saati aşan 33 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Şirketin sadece bir yılda elde ettiği tasarruf miktarı yaklaşık 36 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

Turkcellden 1 yılda 33 milyon TLlik enerji tasarrufu

11 Ocak 2018 12:23

Turkcell, 2017 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde 95 milyon kilovat saati aşan enerji ile 33 milyon TL'lik tasarruf sağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.

Şebeke modernizasyonun enerji tasarrufuna katkısı 25 milyon kilovat saat

Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam şekline dönüştüren Turkcell şebekesinin modernizasyonu için yapılan çalışmalarda da enerji tasarrufunu ön planda tutan başarılı işlere imza attı. Şirket, önceki yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerine bu yıl da yenilerini ekledi. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr tribünleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri enerji tasarrufuna önemli katkı sağladı. Bu sayede şirket, sadece şebekesinde yaptığı bu modernizasyon çalışmaları ile 2017'de 9 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 25 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Şirket olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir gelecek oluşturmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çevre dostu çözüm ve uygulamalarımızı işimizin her noktasında hayata geçiriyoruz. Sonuç olarak her anlamda sürdürülebilir bir dünya için yatırımlarımızı sürekli artırıyoruz. 2017 yılında kendi şebekemizdeki çevre dostu sistemlere yaptığımız yatırım 185 milyon TL'ye yaklaştı. Böylece sadece 2017 yılında enerji kullanımımızda 95 milyon kilovat saati aşan bir tasarruf sağladık. Doğa dostu yenilenebilir ve alternatif enerji odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyor, ortaya çıkan bu tasarruf miktarının ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı artırarak çevreyi koruyan, verimlilik ve tasarruf sağlayan çözüm ve uygulamalarımıza devam edeceğiz".
 

 

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