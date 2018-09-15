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Turkcell'li Yelkenciler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Turkcell'li Yelkenciler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Turkcell'li Yelkenciler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin Eyaleti’ndeki Sheboygan’da 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda erkeklerde Hüseyin Akbulut, kadınlarda da Miray Ulaş’la madalya arıyor.

 

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı tarihi bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'ndeki Sheboygan'da 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda iki sporcu ile yer alacak. Erkeklerde üst üste iki yıldır Türkiye şampiyonu olan Hüseyin Akbulut, kadınlarda da iki senedir Türkiye şampiyonu olan Miray Ulaş, Dünyanın en önemli Paralimpik Yelken Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek. Her iki sporcu da Hansa 303 sınıfında madalya için yarışacaklar.

Avrupa 4'üncüsü olarak gidiyor 

Turkcell'in sponsorluğu sonrasında hızlı bir atılıma geçen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Engelli Yelken Branşı'nın ABD'deki şampiyonaya götüreceği Miray Ulaş, Temmuz 2017'de Polonya'da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası'nda 2.4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Miray aynı zamanda genç yaşına karşın engelli yelkeni kadın kategorisinde dünyanın en iyi 5 sporcusu arasında gösteriliyor.  

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