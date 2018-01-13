Turkish Cargo’dan Tayvan’a tarifeli kargo seferi

Geçtiğimiz Aralık ayında filosuna Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasitesine sahip iki adet kargo uçağı dahil eden Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, kapasitenin arttırılmasıyla birlikte yeni bir destinasyonu daha tarifeli uçuş ağına ekledi. Bu kapsamda Uzak Doğu Asya ülkesi Tayvan’a tarifeli kargo seferi başlatıldı.

Haftada iki sefer gerçekleştirilecek

Turkish Cargo’nun yeni tarifeli hattını Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Ekşi, video paylaşarak yaptığı kısa açıklamada, “Tayvan’a tarifeli ilk kargo seferimizi bugün yaptık. Kargo uçakları ile haftada 2 sefer yapacağız. Turkish Cargo dünyanın yükünü taşıyor” bilgisini paylaştı.

Su takı ile karşılandı

Tayvan’ın başkenti Taipe’ye tarifeli kargo seferiyle giden uçağın ilk görüntülerini THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaştı. Taipei’ye ilk tarifeli seferini gerçekleştiren uzun menzilli Boeing 777F tipi kargo uçağı, havalimanında su takı ile karşılandı.

2018’de filoya yeni kargo uçakları dahil olacak

Hava kargo taşımacılığında hedef büyüten Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz günlerde de ABD’li uçak üreticisi Boeing’e 2018 yılında teslim edilmek üzere yüksek kapasiteye sahip üç adet B777-200LRF tipi kargo uçağı sipariş etmişti.

Ferhat Yasak

