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TurkishWIN, Genç Kadın Kariyer Günü iş dünyası ve gençleri bir araya getiriyor

TurkishWIN'in bu sene dördüncüsü Maltepe Üniversitesi'nde düzenleyeceği, Türkiye’nin ilk ve tek kadın odaklı etkinliği olduğu belirtilen 'Genç Kadın Kariyer Günü', iş hayatına atılmaya hazırlanan gençlerle, alanında uzmanlaşmış isimleri buluşturacak.

TurkishWIN, Genç Kadın Kariyer Günü iş dünyası ve gençleri bir araya getiriyor

27 Şubat 2018 13:11

TurkishWIN’in 'O yaparsa ben de yaparım' sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliği olduğubelirtilen 'Genç Kadın Kariyer Günü' bu sene de 3 Mart 2018 Cumartesi günü Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek. İş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençleri Maltepe Üniversitesi’nde buluşturacak etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler, 1 Mart Perşembe gününe kadar ' Genç Kadın Kariyer Günü'nün internet adresinden ön kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada; komedyen ve yazar Kaan Sekban, Betek Boya ve Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Ernst & Young Türkiye Ortağı ve EY CSE Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan, Wunderman CEO ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Emlak Jet CEO’su Gizem Moral Kunter, ilham verici ve yol gösterici hikayelerini katılımcılarla paylaşacağı belirtildi.

"Yarın için şimdi harekete geç" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik dört ana başlıkta ele alınacak. İş hayatında kadınların birbirine verebileceği destekler ‘Kız Kardeşlik’, önümüzdeki döneme yön verici meslekler ‘Gelecek’ başlığında konuşulacak. Mesleklere yönelik algıların değiştirilmesine ilişkin görüşler ‘Doğru Bilinen Yanlışlar’ başlığında anlatılırken, iş hayatında engellerin aşılması için fikirler ise ‘Yola Çık, Yolun Açık’ başlığında paylaşılacak.

Bin 500 kadın ve erkek öğrencinin katılması beklenen kariyer gününde, 25’ten fazla konuşmacı deneyimlerini anlatacak. 15’ten fazla şirketinde yer alacağı etkinlikte öğrenciler kurum temsilcileriyle birebir görüşme, iş ve staj başvurusu yapma imkanı da bulacak. Ön kayıtların değerlendirilmesi sonrası etkinliğe katılım hakkı kazanan öğrenciler 3 Mart’ta tüm gün misafir edilecek.

 

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